Стала відома скандальна інформація про суддю, обрану до Вищої ради правосуддя

Батько Інни Плахтій засудив до розстрілу вояка УПА

Суддя Луцького міськрайонного суду Інна Плахтій, яку сьогодні з'їзд суддів обрав членкинею Вищої ради правосуддя, є донькою судді Бориса Плахтія, який у 1987 році засудив до розстрілу вояка УПА Івана Гончарука.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook керівниця судових програм Центру протидії корупції Галина Чижик.

За її словами, ту «справу від початку і до кінця фабрикувало КГБ, їм треба було створити картинку напередодні святкування 70-річчя революції».

«Борис Плахтій зіграв в цій історії одну з ключових ролей. У 1989 році вирок виконали, Гончарука розстріляли, родина досі не знає, де його поховано», – розповіла Чижик.

Представниця Центру протидії корупції звернула увагу на те, що сьогодні на з'їзді під час складення присяги Інна Плахтій сказала, що пишається тим, що вона з суддівської родини, і дякувала своєму батьку. «Судді, якого не люстрували після проголошення незалежності і який продовжував працювати аж до виходу у відставку у 2006 році», – зазначила Чижик

Раніше сьогодні Вища рада правосуддя повідомила про обрання Інни Плахтій членкинею ВРП.

9 березня з'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя.

Ними стали:

Болотін Сергій Миколайович - суддя Хмельницького апеляційного суду;

Саліхов Віталій Валерійович - суддя Київського апеляційного суду;

Суховий Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Ці судді 9 березня склали присягу члена ВРП.

Нагадаємо, що 15 березня 2021 року закінчуються повноваження у членів ВРП, які були обрані за квотою XIV позачергового з’їзду суддів України, що відбувся 15 березня 2017 року (у Артеменка Ігоря Анатолійовича, Овсієнка Андрія Анатолійовича, Худика Миколи Павловича та Шапрана Віктора Валентиновича).

9 березня в Києві почав роботу XVIII з’їзд суддів України. Він проходить у «Президент Готелі» під посиленою охороною поліції та Національної гвардії, також присутні працівники ДСНС, медики.

На обговорення з’їзду винесені питання про обрання членів Вищої ради правосуддя, про обрання Ради суддів України (РСУ), про призначення судді Конституційного Суду України.

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