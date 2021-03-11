Сенат затвердив кандидатуру генпрокурора США

Меррік Гарланд був суддею апеляційного суду, його висунув президент США Джо Байден

Сенат Конгресу США проголосував за затвердження кандидатури Мерріка Гарланда на посаду генерального прокурора країни.

Про це повідомляє CNN.

Меррік Гарланд також виконуватиме функції нового міністра юстиції.

Меррік Гарланд був суддею апеляційного суду, його висунув президент США Джо Байден.

«Президент ясно давав зрозуміти в кожній публічній заяві до і після мого призначення, що рішення про розслідування та судове переслідування будуть залишені на розсуд Міністерства юстиції. Це була причина, по якій я був готовий взяти на себе цю роботу», – сказав Гарланд.

Гарланд змінить на посту Вільяма Барра, який був призначений на цю посаду в лютому 2019 року 45 президентом Дональдом Трампом.

Нагадаємо, генпрокурор США Вільям Барр відмовився брати участь у слуханнях Палати представників Конгресу щодо доповіді спецпрокурора Мюллера про втручання Росії в американські вибори.

Як відомо, наприкінці квітня 2019 року заступник генпрокурора США подав у відставку після завершення «російського» розслідування.