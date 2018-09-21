Суд поновив Амосову на посаді ректора медуніверситуту Богомольця



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Фото: Громадське Катерина Амосова

Печерський суд Києва прийняв рішення про визнання звільнення Амосової з посади ректора НМУ незаконним

Печерський суд Києва поновив на посаді ректора Національного медичного університету ім.О.Богомольця Катерину Амосову.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з повідомленням, Печерський суд Києва 20 вересня прийняв рішення про визнання звільнення Амосової з посади ректора НМУ незаконним. Водночас у МОЗ України зазначають, що Катерина Амосова не є керівником вишу доки вони не отримають належним чином завірену копію рішення суду.

«Для поновлення її на посаді має бути виданий відповідний наказ МОЗ України та на його підставі внесено зміни до Єдиного державного реєстру. Тому наразі Катерина Амосова не має повноважень видавати накази як ректорка університету. МОЗ готує апеляційну скаргу», - заявили у відомстві.

У повідомленні наголосили, що у повному обсязі рішення Печерського суду щодо поновлення Амосової на посаді ректора НМУ набуде законної сили лише після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи - тобто через 30 днів.

Раніше повідомлялося, що МОЗ проведе перевірку в медуніверситеті Богомольця.

Раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун звинуватила керівництво двох медичних вишів - Одеського національного медичного та Національного медичного ім. Богомольця - у саботажі та зриві навчання.

Натомість народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець заявила, що заявила, що МОЗ готує знищення Національного медуніверситету.