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    Наука та освіта

    МОЗ проведе перевірку в медуніверситеті Богомольця

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    Національний медичний університет ім. Богомольця - МОЗ проведе перевірку в медуніверситеті Богомольця
    Національний медичний університет ім. Богомольця

    У міністерстві зазначили, що з 14 вересня нормальне функціонування закладу фактично було заблоковано

    Комісія МОЗ проведе перевірку роботи Національного медичного університету ім. Богомольця.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

    «Через чисельні звернення громадян, співробітників Національного медичного університету ім. Богомольця, викладачів та студентів щодо порушень з боку екс-адміністрації закладу МОЗ України створив комісію, що перевірить фінансово-господарську діяльність, додержання статуту, контроль за ефективним використанням та збереженням державного майна НМУ за період з 1 жовтня 2015 року по 18 вересня 2018 року», - йдеться у повідомленні.

    У відомстві зазначили, що з 14 вересня нормальне функціонування закладу фактично було заблоковано. Так, наказом звільненого з посади першого проректора Ярослава Цехмістера, усі структурні підрозділи, включаючи канцелярію та відділ кадрів, були переміщені з будівлі ректорату на бул. Шевченка, 13, до інших корпусів НМУ – на пр. Перемоги, 34 та вул. Зоологічній, 1. З ректорату зникли Статут та печатка.

    «Це унеможливило подальшу роботу університету. Співробітники та студенти НМУ позбавлені можливості реєструвати необхідні для роботи документи, оскільки екс-керівництво закладу в особі Ярослава Цехмістера заявляє, що він є «в.о. ректора», у той час, як дані про нього як керівника університету відсутні у Єдиному державному реєстрі. Нагадаємо, що 7 вересня МОЗ України визнало в.о. ректора НМУ Олександра Науменка», - повідомили в МОЗ.

    Створена МОЗ України комісія проведе перевірку у період з 19 по 27 вересня 2018 року.

    Раніше виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун звинуватила керівництво двох медичних вишів - Одеського національного медичного та Національного медичного ім. Богомольця - у саботажі та зриві навчання.

    Натомість народний депутат та голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець заявила, що заявила, що МОЗ готує знищення Національного медуніверситету.

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