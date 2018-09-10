Супрун звинуватила керівництво двох медичних вишів у саботажі



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Уляна Супрун

В обох випадках виконувачам обов’язків, призначеним Міністерством, були створені максимальні перешкоди у доступі до робочого місця - заявила очільниця МОЗ

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун звинуватила керівництво двох медичних вишів — Одеського національного медичного та Національного медичного ім. Богомольця — у саботажі та зриві навчання.

Про це вона написала у Facebook.

Супрун заявила, що саме щодо цих двох університетів МОЗ отримував найбільше скарг на серйозні зловживання корупцію, та свавільну поведінку з боку ректорів та їхнього оточення. Зокрема, екс-ректори університетів Катерина Амосова та Валерій Запорожан порушували умови своїх контрактів, укладених з МОЗ, за що їх звільнили, а на їхні місця призначили виконувачів обов’язків.

«В обох випадках виконувачам обов’язків, призначеним Міністерством, були створені максимальні перешкоди у доступі до робочого місця, необхідної документації та в цілому забезпечення нормального функціонування університетів. Колишнє керівництво цих навчальних закладів активно саботує їх діяльність і всіма можливими засобами зриває навчальний процес,» — зазначила Супрун.

За її словами, екс-керівники використовують групи лояльних студентів і аспірантів, здебільшого контрактників-іноземців, регулярно створюють інформаційні провокації і фейки, залякують викладацький склад.

Супрун також розповіла, що сьогодні отримала повідомлення від викладачів університету Богомольця, що адміністрація розпочала незаконне примусове звільнення тих, хто відмовився активно підтримати колишню ректорку.

«В Одесі колишній ректор (керував закладом з 1994 року) з тітушками взагалі захопив будівлю ректорату. Колишня адміністрація всіма засобами намагається утриматись при владі начебто навчальні заклади, викладачі та студенти є якимось феодальним спадковим володінням. Така поведінка — ще один доказ необхідності серйозних трансформацій та втручання», — наголосила очільниця МОЗ.

Вона нагадала, що окружний адміністративний суд Києва рішеннями від 30.08.2018 щодо ОНМУ та 05.09.2018 щодо НМУ зупинив дію наказів, якими призначались виконувачів обов’язків і в обох випадках заборонив МОЗ України призначати на цю посаду будь-кого. «Тобто суд іменем України приймає рішення, які унеможливлюють управління закладами вищої освіти, що належать державі», — резюмувала міністерка.