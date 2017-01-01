Луценко обіцяє, що до кінця дня Саакашвілі вже буде в статусі підозрюваного

Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочинів за трьома статтями

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що до кінця дня екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі буде вважатися підозрюваним. Про це він заявив виступаючи з трибуни парламенту. «До кінця дня він буде вважатися таким, що отримав підозру і його статус зміниться на підозрюваний», - підкреслив Луценко. Раніше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Саакашвілі 5 грудня втік з машини СБУ

Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочинів за трьома статтями

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що до кінця дня екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі буде вважатися підозрюваним. Про це він заявив виступаючи з трибуни парламенту.

«До кінця дня він буде вважатися таким, що отримав підозру і його статус зміниться на підозрюваний», - підкреслив Луценко.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня.

Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі