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    Луценко обіцяє, що до кінця дня Саакашвілі вже буде в статусі підозрюваного

    Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочинів за трьома статтями
    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що до кінця дня екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі буде вважатися підозрюваним. Про це він заявив виступаючи з трибуни парламенту. «До кінця дня він буде вважатися таким, що отримав підозру і його статус зміниться на підозрюваний», - підкреслив Луценко. Раніше
    • Сьогодні, 14:54
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    Михайло Саакашвілі 5 грудня втік з машини СБУ&nbsp;
    Михайло Саакашвілі 5 грудня втік з машини СБУ 

    Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочинів за трьома статтями

    Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що до кінця дня екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі буде вважатися підозрюваним. Про це він заявив виступаючи з трибуни парламенту.

    «До кінця дня він буде вважатися таким, що отримав підозру і його статус зміниться на підозрюваний», - підкреслив Луценко.

    Раніше повідомлялося, що Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації. За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

    Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів. 

    Речниця партії «Рух нових сил» Мар’яна Поштар заявила, що «ніяких процесуальних документів Саакашвілі не підписував і не отримував. Ні він, ні його адвокати. Йому навіть не вручили повідомлення про підозру».

    6 грудня ГПУ направила підозру Саакашвілі на його адресу.

    Генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Михайла Саакашвілі прийти на допит до Служби безпеки України зранку 6 грудня. 

    Саакашвілі заявив, що залишатиметься під будівлею Верховної Ради України.

    Національна поліція України розпочала розшук Саакашвілі.

    Читайте матеріал «Главкома» Міхо на даху. Шалений день Саакашвілі

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