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    У Львові підпалили автомобіль журналістам

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    У Львові підпалили автомобіль журналістам
    Фото: facebook.com / vasyl.tereshchuk

    Журналістка повідомила, що цей інцидент розслідує поліція та СБУ

    Львівській журналістці Галині Терещук та її чоловіку Василеві Терещуку вночі підпалили автомобіль. Про це жінка написала у Facebook.

    ЇЇ чоловік, теж журналіст, написав у Facebook, що сусід з вікна побачив чоловіка з капюшоном на голові, який підпалив автомобіль.

    «Той поклав пакети на переднє скло під щітки і підпалив їх. Сусід закричав: «Що ти робиш? Ти вулицю хочеш спалити? Ні, тільки цю машину, - була відповідь», - написав він.

    За словами Галини Терещук, цей інцидент розслідує поліція та СБУ.

    Зазначимо, що у 2019 році в Україні зафіксували 75 випадків застосування сили до журналістів. Найбільше нападають на журналістів у Києві та Київській області, далі Одеська область.

    СБУ Львів автомобіль поліція жінка чоловік журналіст
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