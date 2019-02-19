Суд призупинив роботу «Дельта Вільмар СНД» через порушення екологічного законодавства



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Одеський окружний адміністративний суд підтримав позицію державних екологічних інспекторів

Одеський окружний адміністративний суд розглянув та повністю задовольнив позовну заяву Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря щодо призупинення господарської діяльності підприємства «Дельта Вільмар СНД», через недотримання вимог екологічного законодавства. Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції України.

Так, під час відкритого судового засідання Одеський окружний адміністративний суд розглянув позовну заяву Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорно моря та дійшов висновку про необхідність застосування заходів реагування у вигляді призупинення господарської діяльності підприємством «Дельта Вільмар СНД» до отримання оцінки впливу на довкілля.

Водночас підприємство подало зустрічну позовну заяву щодо визнання протиправним наказу на проведення планової перевірки та скасування припису, виданого Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря. Суд відмовив у задоволені цієї позовної заяви.

Нагадаємо, Державною екологічною інспекцією Північно-Західного регіону Чорного моря у період з 11 по 24 вересня 2018 проведено плановий захід державного нагляду контролю щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства ТОВ «Дельта Вільмар СНД» під час якого встановлено, що планова діяльність з перевантаження наливних олійних вантажів з використанням стендерного устаткування на причалі № 4 Южненської філії ДП «АМПУ» проводиться без оцінки впливу на довкілля, що є порушенням ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Матеріали перевірки були направлені Інспекцією до органів судової влади. Рішенням суду позовну заяву Інспекції задоволено.