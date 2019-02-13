Україна вийшла ще з однієї угоди в рамках СНД



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Фото: 5.ua

Припинено дію угоди про створення Консультативної економічної робочої комісії при керівних органах СНД

Кабінет міністрів припинив для України дію угоди про створення Консультативної економічної робочої комісії при керівних органах СНД. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

"13 лютого, Уряд підтримав ініціативу Мінекономрозвитку та припинив для України дію угоди, якою у 1992 році створювалася Консультативна економічна робоча комісія при Раді глав держав і Раді глав урядів СНД", - ідеться в повідомленні.

За результатами спільного аналізу Мінекономрозвитку та МЗС відповідна угода втратила своє практичне значення у 1992 році у зв'язку зі створенням Координаційно-консультативного комітету СНД, який припинив свою діяльність у грудні 2000 року.

Як відомо, Мінекономрозвитку та МЗС спільно проводять аналіз 236 договорів, укладених в рамках СНД. За останні декілька місяців Кабінет міністрів України денонсував шість неактуальних та застарілих договорів.

6 лютого Україна завершила процес виходу з координаційних органів СНД і працює над припиненням своєї участі в договорах, укладених раніше в рамках Співдружності.

19 травня 2018 року президент Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 2 травня 2018 року «Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності Незалежних Держав».

23 січня 2019 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про припинення для України дії трьох угод з економічного співробітництва, укладених в рамках СНД: Угоди про міждержавний обмін економічною інформацією, Угоди про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та Угоди про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності. А 30 січня Україна вийшла з угоди, яка визначає загальні умови постачання товарів між державами-учасниками СНД.