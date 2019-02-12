Суд продовжив арешт екс-перекладачеві Гройсмана, якого обвинувачують у держзраді



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Станіслав Єжов

Наступне засідання заплановане на 5 квітня

Голосіївський райсуд Києва продовжив арешт ще два місяці колишньому заступнику керівника протоколу Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, перекладачу Станіславу Єжову, якого обвинувачують у держзраді.

Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін на своїй сторінці у Facebook.

«Суд вислухав учасників процесу, вийшов до нарадчої і очікувано продовжив арешт на чергові 60 діб», – написав він.

Також Рибін зауважив, що зараз справа Єжова у суді перебуває на етапі дослідження доказів обвинувачення.

Наступне засідання заплановане на 5 квітня.

Нагадаємо, раніше прокурор у справі Єжова заявив у суді, що обвинувачений має родинні стосунки у Росії, а також, що Єжова вербували у Санкт-Петербурзі.