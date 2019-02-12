Суд продовжив арешт екс-перекладачеві Гройсмана, якого обвинувачують у держзраді
-
Розсилка
Станіслав Єжов
Наступне засідання заплановане на 5 квітняГолосіївський райсуд Києва продовжив арешт ще два місяці колишньому заступнику керівника протоколу Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, перекладачу Станіславу Єжову, якого обвинувачують у держзраді.
Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін на своїй сторінці у Facebook.
«Суд вислухав учасників процесу, вийшов до нарадчої і очікувано продовжив арешт на чергові 60 діб», – написав він.
Також Рибін зауважив, що зараз справа Єжова у суді перебуває на етапі дослідження доказів обвинувачення.
Наступне засідання заплановане на 5 квітня.
Нагадаємо, раніше прокурор у справі Єжова заявив у суді, що обвинувачений має родинні стосунки у Росії, а також, що Єжова вербували у Санкт-Петербурзі.