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    Суд продовжив арешт екс-перекладачеві Гройсмана, якого обвинувачують у держзраді

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    <span>Станіслав Єжов</span> - Суд продовжив арешт екс-перекладачеві Гройсмана, якого обвинувачують у держзраді
    Станіслав Єжов

    Наступне засідання заплановане на 5 квітня

    Голосіївський райсуд Києва продовжив арешт ще два місяці колишньому заступнику керівника протоколу Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, перекладачу Станіславу Єжову, якого обвинувачують у держзраді.

    Про це повідомив його адвокат Валентин Рибін на своїй сторінці у Facebook.

    «Суд вислухав учасників процесу, вийшов до нарадчої і очікувано продовжив арешт на чергові 60 діб», – написав він.

    Також Рибін зауважив, що зараз справа Єжова у суді перебуває на етапі дослідження доказів обвинувачення.

    Наступне засідання заплановане на 5 квітня.

    Нагадаємо, раніше прокурор у справі Єжова заявив у суді, що обвинувачений має родинні стосунки у Росії, а також, що Єжова вербували у Санкт-Петербурзі.

    суд арешт Facebook
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