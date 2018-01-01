Суд продовжив запобіжний захід двом фігурантам справи «рюкзаків Авакова»

Запобіжний захід продовжено ще на 2 місяці

Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на інформацію, отриману в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Також суд продовжив особисте зобов'язання для керівника