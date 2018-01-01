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    Суд продовжив запобіжний захід двом фігурантам справи «рюкзаків Авакова»

    Запобіжний захід продовжено ще на 2 місяці
    Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на інформацію, отриману в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Також суд продовжив особисте зобов'язання для керівника
    • Сьогодні, 18:43
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    Сергій Чеботар
    Сергій Чеботар

    Запобіжний захід продовжено ще на 2 місяці

    Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

    Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на інформацію, отриману в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

    Також суд продовжив особисте зобов'язання для керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.

    Запобіжний захід продовжено ще на 2 місяці.

    Відповідні рішення були прийняті 28 і 29 грудня.

    26 грудня Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт Олександру Авакову і зняти з нього електронний браслет.

    Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів. 

    Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря  та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина

    8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.

    Повідомлялося, що Олександр Аваков здав на зберігання до Міграційної служби свій внутрішній та закордонний паспорти.

    У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків». 

     

    суд Арсен Аваков
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