Суд продовжив запобіжний захід двом фігурантам справи «рюкзаків Авакова»
- Сьогодні, 18:43
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Запобіжний захід продовжено ще на 2 місяці
Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.
Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на інформацію, отриману в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
Також суд продовжив особисте зобов'язання для керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.
Запобіжний захід продовжено ще на 2 місяці.
Відповідні рішення були прийняті 28 і 29 грудня.
26 грудня Солом'янський районний суд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт Олександру Авакову і зняти з нього електронний браслет.
Як повідомляв «Главком», 1 листопада ввечері суд відпустив Авакова-молодшого під особисте зобов’язання у справі про розкрадання державних коштів.
Згодом суд також відпустив під особисте зобов'язання екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.
8 листопада Солом'янський райсуд Києва заарештував нерухомість сина Авакова.
Повідомлялося, що Олександр Аваков здав на зберігання до Міграційної служби свій внутрішній та закордонний паспорти.
У НАБУ показали схему розтрати коштів у «справі рюкзаків».