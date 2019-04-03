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    Суд скасував арешт майна у справі Омеляна

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    <p>Справу Омеляна призначили до розгляду по суті на 6 травня</p> - Суд скасував арешт майна у справі Омеляна

    Справу Омеляна призначили до розгляду по суті на 6 травня

    Як пояснив адвокат міністра Олександр Лисак, стаття про декларування недостовірної інформації, на відміну від незаконного збагачення, не передбачає конфіскації майна

    Суд закрив справу проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна у частині, яка стосувалась незаконного збагачення.

    У середу, 3 квітня, Солом’янський райсуд Києва провів підготовче засідання. Однак через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення, цю частину обвинувачення зняли.

    «У частині можливого недостовірного декларування справа буде розглядатися у судовому процесі», – сказав Омелян.

    Він наголосив, що впевнений у власній правоті.

    Також суд скасував арешт майна.

    Як пояснив адвокат міністра Олександр Лисак, стаття про декларування недостовірної інформації, на відміну від незаконного збагачення, не передбачає конфіскації майна. Тому суд і зняв арешти.

    Справу призначили до розгляду по суті на 6 травня.

    Раніше очільник САП Назар Холодницький розповів, як адвокати Омеляна затягують розгляд справи.

    У лютому Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Омеляна.

    Нагадаємо, у вересні 2018 року Національне антикорупційного бюро вручило підозру міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну. Його звинуватили у незаконному збагаченні та недекларуванні майна.

    Джерело: Українська правда

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