Суд скасував арешт майна у справі Омеляна
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Справу Омеляна призначили до розгляду по суті на 6 травня
Як пояснив адвокат міністра Олександр Лисак, стаття про декларування недостовірної інформації, на відміну від незаконного збагачення, не передбачає конфіскації майна
Суд закрив справу проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна у частині, яка стосувалась незаконного збагачення.
У середу, 3 квітня, Солом’янський райсуд Києва провів підготовче засідання. Однак через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення, цю частину обвинувачення зняли.
«У частині можливого недостовірного декларування справа буде розглядатися у судовому процесі», – сказав Омелян.
Він наголосив, що впевнений у власній правоті.
Також суд скасував арешт майна.
Як пояснив адвокат міністра Олександр Лисак, стаття про декларування недостовірної інформації, на відміну від незаконного збагачення, не передбачає конфіскації майна. Тому суд і зняв арешти.
Справу призначили до розгляду по суті на 6 травня.
Раніше очільник САП Назар Холодницький розповів, як адвокати Омеляна затягують розгляд справи.
У лютому Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Омеляна.
Нагадаємо, у вересні 2018 року Національне антикорупційного бюро вручило підозру міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну. Його звинуватили у незаконному збагаченні та недекларуванні майна.
Джерело: Українська правда