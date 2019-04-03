Суд скасував арешт майна у справі Омеляна



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Справу Омеляна призначили до розгляду по суті на 6 травня

Як пояснив адвокат міністра Олександр Лисак, стаття про декларування недостовірної інформації, на відміну від незаконного збагачення, не передбачає конфіскації майна

Суд закрив справу проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна у частині, яка стосувалась незаконного збагачення.

У середу, 3 квітня, Солом’янський райсуд Києва провів підготовче засідання. Однак через скасування Конституційним судом статті про незаконне збагачення, цю частину обвинувачення зняли.

«У частині можливого недостовірного декларування справа буде розглядатися у судовому процесі», – сказав Омелян.

Він наголосив, що впевнений у власній правоті.

Також суд скасував арешт майна.

Як пояснив адвокат міністра Олександр Лисак, стаття про декларування недостовірної інформації, на відміну від незаконного збагачення, не передбачає конфіскації майна. Тому суд і зняв арешти.

Справу призначили до розгляду по суті на 6 травня.

Раніше очільник САП Назар Холодницький розповів, як адвокати Омеляна затягують розгляд справи.

У лютому Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно Омеляна.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Національне антикорупційного бюро вручило підозру міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну. Його звинуватили у незаконному збагаченні та недекларуванні майна.

Джерело: Українська правда