Суд у Чехії дав 21 рік тюрми найманцю, який воював на боці «ДНР»

Обвинувачений ховається від правосуддя і, ймовірно, перебуває на території Донбасу, де вже має сім'ю

Колишнього професійного військового звинувачують у тому, що з червня 2014-го по травень 2018 року воював на боці так званої ДНР

Празький міський суд заочно засудив до 21 року ув'язнення колишнього чеського військовослужбовця Мартіна Сукупа, який воював на боці бойовиків «ДНР». Суддя визнав прислужника окупантів винним в участі у терористичній організації, повідомило чеське агентство «Cтк».

Колишнього професійного військового звинувачують у тому, що з червня 2014-го по травень 2018 року воював на боці так званої ДНР. За даними чеських ЗМІ, спочатку Сукуп командував танковим підрозділом, а пізніше артилерійською батареєю.

Як пояснили у суді, тривалий термін покарання пов'язаний із тим, що підсудний зловжив навичками, набутими під час служби у чеській армії.

Обвинувачений ховається від правосуддя і, ймовірно, перебуває на території Донбасу, де вже має сім'ю. Захист уже оскаржив вирок, заявивши, що прокуратура у своєму звинуваченні базувалася на постах у соціальних мережах та повідомленнях українських ЗМІ.

Нагадаємо, восени 2021 року міський суд столиці Чехії Праги засудив до 20 років в’язниці посиленого режиму за участь у терористичній групі громадянина Чехії 48-річного Їржі Урбанека, який воював в Україні в лавах російських бойовиків.

До слова, вчителька-прихильниця «ДНР» влаштувалася на роботу в український виш.