Суд у Львові сьогодні розгляне ситуацію на окрузі, де переміг герой АТО

Львівський апеляційний адмінсуд почне розгляд апеляції воїна АТО Михайла Бондаря на ганебне рішення суду першої інстанції

31 липня відбудеться засідання Восьмого апеляційного адміністративного суду Львова щодо результатів голосування в окрузі №119.

Про це у Facebook написав Микола Княжицький.

«Львівський апеляційний адмінсуд почне розгляд апеляції воїна АТО Михайла Бондаря на ганебне рішення суду першої інстанції, яким особи, пов’язані з Медведчуком під брендом «Слуги народу» намагаються вкрасти у справжнього героя україно-російської війни заслужену ним перемогу на мажоритарному окрузі у Львівській області», - зазначив Княжицький.

Він наголосив: «Львівщина завжди була місцем, де демократію не давали знищити... А тепер в славетну історію Львівщини хочуть вписати, факт першого спотворення виборів через суд , коли на шостому році російсько-української війни, коло Віктора Медведчука через відверто незаконне рішення проводить свого депутата до українського парламенту».

За словами Княжицького, судді першої інстанції закрили очі на закон «або через корупцію, або через нефаховість».

«Мене часто запитували на виборах: а чому Медведчук далі такий впливовий? Тому що всі мовчали. Не мовчіть зараз, коли він намагається посилити свій вплив у Раді через львівський округ. Сподіваюся на чесну апеляцію», - зазначив Княжицький.

Засідання відбудеться об 11:00 за адресою: Львів, вулиця Саксаганського, 13.

Як повідомлялося, на Львівщині у 119 окрузі вирішили перерахувати голоси. Програв кандидат від «Слуги народу».