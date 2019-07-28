На Львівщині у 119 окрузі вирішили перерахувати голоси. Програв кандидат від «Слуги народу»



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Згідно з опрацьованими протоколами Бондар отримав 15,57% (12 790 голосів), його найближчий конкурент Орест Кавецький від партії «Слуга народу» набрав 15,39% (12 650 голосів)

Суд вирішив почати перерахунок голосів, «хоча під час голосування жодного акту про порушення не було» - Княжицький

Львівський адміністративний суд постановив перерахувати голоси виборців на окрузі №119, де переміг кандидат від партії «Європейська солідарність» воїн АТО Михайло Бондар. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Микола Княжицький.

«Львівський адмінсуд забирає перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів Медведчука, член родини яких балотувався за списком «Слуги народу» Зеленського», - написав він.

За словами Княжицького, суд вирішив почати перерахунок голосів, «хоча під час голосування жодного акту про порушення не було».

Зазначимо, згідно з опрацьованими протоколами Бондар отримав 15,57% (12 790 голосів), його найближчий конкурент Орест Кавецький від партії «Слуга народу» набрав 15,39% (12 650 голосів).

Партія «Європейська солідарність» обурена рішенням Львівського окружного суду, що ухвалив рішення здійснити перерахунок голосів на шести дільницях округу №119, де кандидат від Євросоліданості Михайло Бондар на 140 голосів випереджає кандидата від «Слуги народу» Ореста Кавецького, повідомляється на сторінці «Європейської солідарності».

«Європейська Солідарність” нагадує, що забезпечення проведення чесної та прозорої виборчої кампанії є одним з обов’язків новообраної влади, – бо це було забезпечено під час президентських виборів у 2014-му та 2019-му роках, а також під час парламентських виборів у 2014-му році», - наголосили у партії.

Раніше «Бузький медіапортал» повідомив, що 28 липня судді Львівського окружного суду після 10 годин перебування в нарадчій кімнаті ухвалили рішення щодо адміністративного позову кандидатів у народні депутати України по 119 округу Віталія Кравчука та Ореста Кавецького. За рішенням суду, ОВК має здійснити перерахунок голосів по шести дільницях № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673 округу 119, про що скласти відповідні протоколи. Суд також визнав протиправною бездіяльність окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу №119 щодо реагування на порушення виборчого законодавства під час підрахунку голосів виборців. Крім того, рішенням суду визнано протиправним та скасовано протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №119, складений 25 липня 2019 року о 00 год. 37 хв.