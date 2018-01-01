Суд у Львові виніс вироки трьом членам «ОУН» за тероризм на залізниці

Роман Парамущак став єдиним засудженим до реального терміну відбування покарання

У Львові Шевченківський районний суд міста в суботу засудив трьох членів «Добровольчого руху ОУН» до позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років (з відстрочкою) за підготовку теракту на залізниці біля Львова. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». Зокрема, Андрія Макаришина засудили до трьох років



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Після оголошення вироку засуджений Парамущак у залі суду порізав собі передпліччя

Роман Парамущак став єдиним засудженим до реального терміну відбування покарання

У Львові Шевченківський районний суд міста в суботу засудив трьох членів «Добровольчого руху ОУН» до позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років (з відстрочкою) за підготовку теракту на залізниці біля Львова.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зокрема, Андрія Макаришина засудили до трьох років позбавлення волі, але суд встановив йому трирічний випробувальний термін і постановив звільнити з-під варти в залі суду. Своєю чергою Василя Шпіка засуджено до чотирьох років позбавлення волі. Йому також встановили трирічний випробувальний термін, а час тримання під вартою зарахували як відбування терміну. З огляду на це Шпік також звільнений з-під варти в залі суду.

Натомість Романа Парамущака засуджено до п’яти років позбавлення волі, зарахувавши як відбування час тримання під вартою. Парамущак став єдиним засудженим до реального терміну відбування покарання. При цьому термін рахується з дня затримання - 7 серпня 2016 року.

Цей вирок може бути оскаржений в Апеляційному суді.

Зазначено, що після оголошення вироку засуджений Парамущак у залі суду порізав собі передпліччя. Активісти, які прийшли на підтримку підсудних, заблокували вихід із вимогою надати першу медичну допомогую. Вони скандували «Свободу добровольцям!», «Патріоти - не злочинці!».Допомогу таки надали після домовленості, що суд розблокують.

Нагадаємо, 7 серпня 2016 року Служба безпеки України затримала на Львівщині п’ять осіб за підозрою в підготовці теракту на залізниці. Під час затримання одного з юнаків на мосту біля Дублян, де він нібито намагався закласти вибухівку, відбулася перестрілка, в якій постраждав сам затриманий та один із працівників СБУ. За інформацією правоохоронців, затримані планували одночасно підірвати залізничні колії на Львівщині у трьох різних напрямках від обласного центру.

До слова, 18 лютого у Києві представники «Добровольчого руху ОУН» Миколи Коханівського розтрощили будівлю Сбербанку.

Окрім того, націоналісти камінням і яйцями закидали будівлю організації «Росспівробітництво».