Суд у Москві залишив під вартою всіх українських моряків



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Суд залишив усіх українських моряків під вартою до кінця жовтня

Усі українські моряки мають залишитися під вартою в Росії до кінця жовтня

Московський міський суд відмовив у звільненні зі слідчого ізолятора 13 українських моряків. Тепер вирішено, що всі 24 українці утримуватимуться в Лефортово до кінця жовтня. Про це з посиланням на рішення суду повідомляє Інтерфакс-Україна у середу, 21 серпня.

«Постанова Лефортовського суду Москви, якою продовжено термін утримання під вартою стосовно обвинувачених Віктора Беспальченка, Володимира Варимеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Сергія Чуліби, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Богдана Небилиці, Євгенія Семидоцького на термін до 24 жовтня, а щодо Андрія Артеменка, Василя Сороки й Андрія Ейдера до 26 жовтня залишити без зміни, апеляційну скаргу захисту без задоволення», - оголосила рішення суддя.

На цей час розслідування у справі завершено. Сторони знайомляться з матеріалами кримінальної справи. За оцінкою адвокатів, вивчення матеріалів триватиме як мінімум до кінця вересня.

Зауважимо, що 16 серпня суд визнав законним арешт 11 обвинувачених моряків. Засідання пройшло в закритому режимі для «збереження таємниці досудового розслідування».

Також зазначимо, що сьогодні російські ЗМІ повідомили, що українських політв'язнів і моряків звільнять до кінця літа.

Раніше заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін заявив журналістам, що Росія і Україна обговорюють питання обміну захоплених в Керченській протоці українських моряків.

15 липня в Києві пройшла зустріч омбудсменів Людмили Денісової і Тетяни Москалькової, на якій вони обговорили механізм взаємного звільнення громадян двох країн.

Представнику ФСБ РФ передали клопотання про особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової щодо 24 українських військовополонених моряків, які утримуються в СІЗО Москви.