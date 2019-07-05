Суд у Польщі дозволив видати Росії співвласника торгового центру, де згоріли 64 людини



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Внаслідок пожежі в ТРЦ «Зимова вишня» в Кемерово, за офіційними даними, загинули 64 людини

В'ячеслава Вишневського затримали в Польщі у березні

Окружний суд Варшави ухвалив рішення екстрадувати до Росії колишнього гендиректора компанії - співвласника кемеровського торгового центру «Зимова вишня», що згорів у минулому році, В'ячеслава Вишневського, який переховувався від слідства.

Про це повідомляють «РИА Новости» з посиланням на пресслужбу Окружного суду Варшави.

«У справі В'ячеслава В. інформуємо, що окружний суд Варшави видав постанову про юридичну допустимість видачі розшукуваного Російською Федерацією», - йдеться в повідомленні.

Тепер екстрадицію повинен схвалити міністр юстиції Польщі, остаточне рішення залишається за ним.

Вишневського затримали в Польщі у березні. В Росії він заочно арештований і оголошений в міжнародний розшук.

За версією слідчих, в 2013-2014 роках в ході реконструкції ТЦ «Зимова вишня» він давав хабарі офіційним особам, які відповідали за приймання робіт.

Через два роки після реконструкції ТЦ, в 2016 році, Вишневський виїхав в Іспанію.

Нагадаємо, у результаті пожежі в ТРЦ «Зимова вишня» в Кемерово, яка сталася 25 березня 2018 року, за офіційними даними, загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина.

Пожежа стала другою в історії Російської Федерації за кількістю жертв після пожежі в пермському нічному клубі «Хромая лошадь» в 2009 році, коли загинули 156 людей.

Джерело: Интерфакс