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    У Польщі затримали співвласника ТЦ «Зимова вишня»

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    У Польщі затримали співвласника ТЦ «Зимова вишня»
    Фото: AP

    Вишневський через посередника передав 7 млн руб. хабара начальнику інспекції буднагляду Кемеровської області

    У Польщі затриманий екс-генеральний директор «Кемеровського кондитерського комбінату», співвласник згорілого в Кемерово торгового центру «Зимова вишня» В'ячесла Вишневський. Про це повідомила офіційний представник Слідчого комітету Росії.

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    Його підозрюють у дачі хабара. Повідомляється, що в 2013-2014 роках Вишневський через посередника передав 7 млн рублів хабара начальнику інспекції буднагляду Кемеровської області. Після пожежі слідчі виявили численні порушення при будівництві будівлі і факти нехтування правилами пожежної безпеки.

    Суд заочно заарештував Вишневського ще в минулому році, він був оголошений у міжнародний розшук. Зараз вирішується питання про його екстрадицію до Росії.

    У результаті пожежі в ТРЦ «Зимова вишня» в Кемерово, яка сталася 25 березня 2018 року, за офіційними даними, загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина.

    Пожежа стала другою в історії Російської Федерації за кількістю жертв після пожежі в пермському нічному клубі «Хромая лошадь» в 2009 році, коли загинули 156 людей.

    Сім'ї загиблих і постраждалих під час пожежі в кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» не отримували виплат від співвласника згорілого ТЦ.

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