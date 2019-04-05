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    Суд у Росії оштрафував Twitter

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    Соцмережа&nbsp;Twitter - Суд у Росії оштрафував Twitter
    Соцмережа Twitter

    Twitter має виплатити 3 тисячі рублів штрафу

    Московський суд Таганського району столиці РФ призначив Twitter штраф близько 1200 грн через прострочення надання інформації про перенесення даних користувачів

    Про це повідомляє «Интерфакс».

    «Суд постановив: визнати юридичну особу Twitter, Inc. винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 19.7 КоАП РФ («Неподання відомостей (інформації)») і призначити йому покарання у вигляді штрафу розміром 3 тисячі рублів», - йдеться у рішенні суду.

    Згідно з інформацією видання, закон про локалізацію персональних даних росіян на серверах всередині РФ набув чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Відтоді будь-яка російська або закордонна компанія, орієнтована на роботу з російськими користувачами, повинна забезпечувати запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення персональних даних росіян з використанням баз даних, що знаходяться на території РФ.

    До слова, Австралія каратиме штрафами й ув’язненнями за сцени насильства у соцмережах.

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