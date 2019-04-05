Суд у Росії оштрафував Twitter



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Twitter має виплатити 3 тисячі рублів штрафу

Московський суд Таганського району столиці РФ призначив Twitter штраф близько 1200 грн через прострочення надання інформації про перенесення даних користувачів

Про це повідомляє «Интерфакс».

«Суд постановив: визнати юридичну особу Twitter, Inc. винною у скоєнні правопорушення, передбаченого ст. 19.7 КоАП РФ («Неподання відомостей (інформації)») і призначити йому покарання у вигляді штрафу розміром 3 тисячі рублів», - йдеться у рішенні суду.

Згідно з інформацією видання, закон про локалізацію персональних даних росіян на серверах всередині РФ набув чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Відтоді будь-яка російська або закордонна компанія, орієнтована на роботу з російськими користувачами, повинна забезпечувати запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення персональних даних росіян з використанням баз даних, що знаходяться на території РФ.

До слова, Австралія каратиме штрафами й ув’язненнями за сцени насильства у соцмережах.