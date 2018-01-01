Суд у справі вбивства Бузини призначили на 9 лютого

Про це повідомляє портал Судова влада України.

Судове засідання має відбутися 9 лютого 2018 року об 11:00 у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва.

Справу розглядатиме колегія суддів у складі Євгена Сидорова, Олега Лінника і Тетяни Левицької.

Як повідомлялося раніше, у червні поточного року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.