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    Суд у справі вбивства Бузини призначили на 9 лютого

    Справу розглядатиме Шевченківський районний суд Києва
    Підготовче засідання  суду у справі вбивства журналіста Олеся Бузини призначили на 9 лютого. Про це повідомляє портал Судова влада України. Судове засідання має відбутися 9 лютого 2018 року об 11:00 у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва. Справу розглядатиме колегія суддів у складі Євгена Сидорова, Олега Лінника
    • Сьогодні, 01:59
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    <span>Місце вбивства Олеся Бузини</span>
    Місце вбивства Олеся Бузини

    Справу розглядатиме Шевченківський районний суд Києва

    Підготовче засідання  суду у справі вбивства журналіста Олеся Бузини призначили на 9 лютого.

    Про це повідомляє портал Судова влада України.

    Судове засідання має відбутися 9 лютого 2018 року об 11:00 у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва.

    Справу розглядатиме колегія суддів у складі Євгена Сидорова, Олега Лінника і Тетяни Левицької.

    Як повідомлялося раніше, у червні поточного року столична прокуратура завершила розслідування цього резонансного злочину, після чого матеріали кримінального провадження були надані сторонам для ознайомлення.

    Дії підозрюваних кваліфіковано п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України. За вчинене їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

    Як повідомлялося, мати Олеся Бузини Валентина Бузина подала позов в Європейський суд з прав людини.

    прокуратура Київ суд вбивство розслідування
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