Суд у справі Януковича: екс-командувач ВМС розповів, як Росія перекидала війська у Крим

Потрапляння у Крим військових РФ було комбінованим — використовувалася авіація, кораблі і Керченська переправа, - розповів Гайдук

Перекидання додаткових військ на територію АР Крим на початку 2014 року відбувалося за допомогою авіації та флоту та Керченської паромної переправи. Про це сьогодні на допиті в статусі свідка в Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, заявив колишній командувач ВМС ЗСУ



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Фото: УНІАН Сергій Гайдук

Потрапляння у Крим військових РФ було комбінованим — використовувалася авіація, кораблі і Керченська переправа, - розповів Гайдук

Перекидання додаткових військ на територію АР Крим на початку 2014 року відбувалося за допомогою авіації та флоту та Керченської паромної переправи. Про це сьогодні на допиті в статусі свідка в Оболонському районному суді Києва, який розглядає справу про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, заявив колишній командувач ВМС ЗСУ Сергій Гайдук.

«Потрапляння військових Російської Федерації було комбінованим — використовувалася військово-транспортна авіація, кораблі Північного, Чорноморського флоту РФ і Керченська переправа», — сказав Гайдук.

За його словами, такі дії є складовою спеціальної військової операції — перегрупування угруповання у визначений район, у визначений час з метою виконання визначеного завдання.

За словами Гайдука, 26 лютого була інформація, що під керівництвом президента РФ Володимира Путіна і міністра оборони РФ Сергія Шойгу відбулася раптова перевірка військ південного округу, ВДВ, транспортної та дальньої авіації.

«Керували цієї перевіркою Путін і Шойгу... Сили розвідки констатували факт переміщення транспортних літаків на аеродроми Ростов-на-Дону, Анапа, тобто на максимально наближені до об'єкту операції», - сказав він.

Як повідомляв «Главком», 8 лютого суд продовжив розгляд справи щодо державної зради екс-президента України Віктора Януковича.

Нагадаємо, у середу 7 лютого було допитано ще трьох свідків з боку сторони обвинувачення: колишнього радника постійного представництва України при ООН Андрія Цимбалюка, екс-голову СБУ Валентина Наливайченка та колишнього командувача ВМС України, в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха.