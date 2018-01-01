Свідок розповів про оприлюднений в ООН лист Януковича до Путіна

Лист Януковича до Путіна був поширений 3 березня 2014 року в ООН з метою легалізації військової агресії Росії щодо України

Оболонський райсуд Києва допитав колишнього радника постійного представника України при ООН Андрія Цимбалюка у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді. Свідок відповів на запитання представника державного обвинувачення стосовно ролі листа Януковича до президента Російської Федерації Володимира Путіна з



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Представник РФ в ООН Віталій Чуркін у 2014 році демонструє лист Януковича до Путіна

Лист Януковича до Путіна був поширений 3 березня 2014 року в ООН з метою легалізації військової агресії Росії щодо України

Оболонський райсуд Києва допитав колишнього радника постійного представника України при ООН Андрія Цимбалюка у справі за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Свідок відповів на запитання представника державного обвинувачення стосовно ролі листа Януковича до президента Російської Федерації Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну в 2014 році.

На думку Цимбалюка, цей лист було поширено 3 березня 2014 року в ООН з метою легалізації військової агресії Росії щодо України.

Під час допиту він зазначив, що українському представництву при ООН знадобився певний час, аби пояснити Секретаріату ООН справжню ситуацію в Україні.

«Як наслідок пізніше в ООН були ухвалені резолюція про територіальну цілісність України та резолюція щодо порушення прав людини в АР Крим, яка визнає Росію державою-агресором», - зазначив Цимбалюк.

Нагадаємо, 25 січня під час судового засідання було допитано народного депутата Рефата Чубарова та двох співробітників Управління державної охорони, які супроводжували Януковича під час втечі з Києва до Криму у лютому 2014 року.

18 січня Оболонський районний суд міста Києва продовжив розгляд по суті справи про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Зокрема, сьогодні на засіданні заслухали свідків обвинувачення - колишніх охоронців Януковича, які бачили, як він утікав у Росію.

17 січня у суді в якості свідка зі сторони обвинувачення був допитаний екс-глава МЗС України, посол України в Польщі Андрій Дещиця.

24 січня голова Верховної Ради Андрій Парубій під час допиту у справі Януковича заявив, що Росія заздалегідь ретельно готувала кілька планів розхитування ситуації в Україні, в тому числі і вторгнення на територію нашої держави.

Як відомо, 29 червня Оболонський районний суд ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича. ГПУ підозрює Януковича у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 («Державна зрада»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 («Пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України»), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 («Пособництво у веденні агресивної війни») Кримінального кодексу України.

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.

Джерело: Укрінформ