Суд у США відхилив позови «Лабораторії Касперського»

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Євген Касперський

Компанія заявила, що буде оскаржувати санкції

Федеральний суддя США у середу відхилив два судові позови російської компанії «Лабораторія Касперського», яка намагалася скасувати заборону використання антивірусного забезпечення у державних установах США.

Заборону було санкціоновано минулого року у зв’язку із загрозою російського шпіонажу. Компанія заявила, що буде оскаржувати санкції.

«Лабораторія Касперського» та її засновник, Євген Касперський, неодноразово заявляв, що компанія не допомагає російському уряду у кібершпигунстві.

Американський окружний суддя Колін Коллар-Котллі у Вашингтоні заявив, що Касперський не представив жодних доказів, що Конгрес порушив конституційні заборони законодавства, яке «визначає провину і покарання» без захисту судового розгляду.

Нагадаємо, у Литві держустанови і деякі приватні фірми припинили використовувати програмне забезпечення компанії «Лабораторія Касперського».

Уряд у Вільнюсі увів заборону на використання софта Касперського ще в грудні 2017 року, пославшись на загрозу національній безпеці. Вона торкнулася державних компаній, а також приватних підприємств, що працюють в певних сферах, наприклад, фінансової, енергетичної і транспортної.

Слідом за США, Великобританією і Україною Литва стала четвертою за рахунком країною, яка заборонила використання ПЗ «Лабораторії Касперського» в державних установах у зв'язку з підозрами у зв'язках з російськими спецслужбами. У компанії ці обвинувачення вважають необґрунтованими.

Джерело: Голос Америки