В уряді Литви назвали програми Kaspersky Lab загрозою нацбезпеці

В Литві керівники інформаційних структур державної ваги повинні замінити Kaspersky Lab на іншу программу

Литовський уряд прийшов до висновку, що програмне забезпечення російської компанії Kaspersky Lab створює потенційну загрозу безпеці країни. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Литви. В уряді заявили, що Kaspersky Lab «створює потенційну загрозу національній безпеці країни» і найближчим часом керівники інформаційних структур



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У середині листопада стало відомо, що ФСБ може використовувати програмне забезпечення «Лабораторії Касперського» для шпигунства

В Литві керівники інформаційних структур державної ваги повинні замінити Kaspersky Lab на іншу программу

Литовський уряд прийшов до висновку, що програмне забезпечення російської компанії Kaspersky Lab створює потенційну загрозу безпеці країни.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Литви.

В уряді заявили, що Kaspersky Lab «створює потенційну загрозу національній безпеці країни» і найближчим часом керівники інформаційних структур державної ваги повинні замінити це програмне забезпечення на інше безпечне.

Також планується внести уточнення до Закону про кібербезпеку.

«Ми зобов’язані забезпечити кібернетичну безпеку держави, тому рішення уряду є своєчасним і прийнято з урахуванням оцінки загрози і вразливості. Одночасно з іншими державними відомствами ми будемо співпрацювати в пошуку відповідних рішень і заходів», – сказав віце-міністр оборони Едвінас Кярза.

Він також зазначив, що хоча рішення діє тільки щодо критичної інфраструктури – систем енергетики, фінансів, транспорту і інших секторів – і керуючих громадським сектором, приватні підприємства повинні індивідуально оцінити можливі ризики використання програмного забезпечення.

Нагадаємо, у вересні Сенат США схвалив норму, що забороняє американським федеральним відомствам використовувати програмне забезпеченняросійської компанії «Лабораторія Касперського», проти якої ведеться розслідування ФБР на предмет можливих зв'язків з російськими службами безпеки.

Відомство направило відповідну директиву, яка наказує припинити використання інформаційних продуктів компанії з Росії.

У середині листопада стало відомо, що британські спецслужби побоюються, що ФСБ може використовувати програмне забезпечення «Лабораторії Касперського» для шпигунства за членами уряду країни

Цього місяця Національний центр кібербезпеки Великої Британії заборонив відомствам, відповідальним за національну безпеку, використовувати антивірус «Лабораторії Касперського».