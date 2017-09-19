Литва відмовилась від програм «Лабораторії Касперського»

Уряд у Вільнюсі увів заборону на використання софта Касперського

У Литві держустанови і деякі приватні фірми припинили використовувати програмне забезпечення (ПЗ) компанії «Лабораторія Касперського». Про це повідомляє інформагентство BNS в суботу, 27 січня, з посиланням на керівника державного центру з кібербезпеки Рітіса Райніса. За його словами, «всі менеджери найбільш важливих інформаційних



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Уряд у Вільнюсі увів заборону на використання софта Касперського

У Литві держустанови і деякі приватні фірми припинили використовувати програмне забезпечення (ПЗ) компанії «Лабораторія Касперського». Про це повідомляє інформагентство BNS в суботу, 27 січня, з посиланням на керівника державного центру з кібербезпеки Рітіса Райніса.

За його словами, «всі менеджери найбільш важливих інформаційних інфраструктур або більше не використовують цей софт, або взагалі видалили його».

Уряд у Вільнюсі увів заборону на використання софта Касперського в грудні 2017 року, пославшись на загрозу національній безпеці. Вона торкнулася державних компаній, а також приватних підприємств, що працюють в певних сферах, наприклад, фінансової, енергетичної і транспортної.

Слідом за США, Великобританією і Україною Литва стала четвертою за рахунком країною, яка заборонила використання ПЗ «Лабораторії Касперського» в державних установах у зв'язку з підозрами у зв'язках з російськими спецслужбами. У компанії ці обвинувачення вважають необґрунтованими.

Нагадаємо, один з найбільших британських банків Barclays вирішив більше не пропонувати своїм клієнтам як бонус безкоштовний антивірус «Лабораторії Касперського».

Джерело: Deutsche Welle