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    Суд у США відхилив розгляд справи росіянки-шпигунки Бутіної

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    Марія Бутіна - Суд у США відхилив розгляд справи росіянки-шпигунки Бутіної
    Марія Бутіна

    Бутіна подала в суд документи, які були відхилені канцелярським службовцям

    Федеральний суд у Вашингтоні без розгляду відхилив прохання затриманої в США росіянки Марії Бутіної про зняття з нього звинувачень.

    Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на матеріали суду.

    Відзначається, що Бутіна подала в суд документи, які були відхилені канцелярським службовцем через технічну помилку. 

    Нагадаємо, у Вашингтоні затримали громадянку Росії за підозрою у «проникненні в американську політичну організацію».

    Москва 18 липня засудила арешт Бутіної і заявила, що він спрямований на підрив саміту між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Гельсінкі. Представник російського МЗС України Марія Захарова заявила, що обвинувачення є безпідставними і виникли в результаті «русофобної істерії» у Вашингтоні.

    Велике журі у США 17 липня посилило кримінальні звинувачення щодо жінки, яка підозрюється в діях «іноземним агентом» на користь Росії.

    Марію Бутіну, яка є засновницею російської групи на захист вільного володіння зброєю, називають змовницею і чинним агентом російського уряду.

    МЗС суд США шпигун арешт документи
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