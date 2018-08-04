Суд у США відхилив розгляд справи росіянки-шпигунки Бутіної
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Бутіна подала в суд документи, які були відхилені канцелярським службовцям
Федеральний суд у Вашингтоні без розгляду відхилив прохання затриманої в США росіянки Марії Бутіної про зняття з нього звинувачень.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на матеріали суду.
Відзначається, що Бутіна подала в суд документи, які були відхилені канцелярським службовцем через технічну помилку.
Нагадаємо, у Вашингтоні затримали громадянку Росії за підозрою у «проникненні в американську політичну організацію».
Москва 18 липня засудила арешт Бутіної і заявила, що він спрямований на підрив саміту між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Гельсінкі. Представник російського МЗС України Марія Захарова заявила, що обвинувачення є безпідставними і виникли в результаті «русофобної істерії» у Вашингтоні.
Велике журі у США 17 липня посилило кримінальні звинувачення щодо жінки, яка підозрюється в діях «іноземним агентом» на користь Росії.
Марію Бутіну, яка є засновницею російської групи на захист вільного володіння зброєю, називають змовницею і чинним агентом російського уряду.