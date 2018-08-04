Суд у США відхилив розгляд справи росіянки-шпигунки Бутіної



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Марія Бутіна

Бутіна подала в суд документи, які були відхилені канцелярським службовцям

Федеральний суд у Вашингтоні без розгляду відхилив прохання затриманої в США росіянки Марії Бутіної про зняття з нього звинувачень.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на матеріали суду.

Відзначається, що Бутіна подала в суд документи, які були відхилені канцелярським службовцем через технічну помилку.

Нагадаємо, у Вашингтоні затримали громадянку Росії за підозрою у «проникненні в американську політичну організацію».

Москва 18 липня засудила арешт Бутіної і заявила, що він спрямований на підрив саміту між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у Гельсінкі. Представник російського МЗС України Марія Захарова заявила, що обвинувачення є безпідставними і виникли в результаті «русофобної істерії» у Вашингтоні.

Велике журі у США 17 липня посилило кримінальні звинувачення щодо жінки, яка підозрюється в діях «іноземним агентом» на користь Росії.

Марію Бутіну, яка є засновницею російської групи на захист вільного володіння зброєю, називають змовницею і чинним агентом російського уряду.