Суд в Гаазі затвердив графік розгляду справи щодо захоплення українських кораблів



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Суд у Гаазі 21 листопада почав перші слухання у справі «Україна проти Росії»

Суд в Гаазі затвердив графік розгляду справи «Україна проти Росії» щодо українських військових кораблів.

Про це повідомила заступниця глави МЗС Олена Зеркаль у Facebook.

За її словами, Україна отримала перший процедурний наказ Арбітражного Трибуналу, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи Арбітражу. І від сьогодні справа має назву: «Спір щодо затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їхніх екіпажів».

«Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не лише порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в’язниці. І Арбітраж нас почув», - говорить Зеркаль.

Також вона додала, що Росії не вдалося затягнути Україну і Арбітраж у тривалий та багатоступеневий процес.

Відповідно до розкладу, Україна має подати свій меморандум за 6 місяців. І від моменту подачі Україною меморандуму у Росіїї буде 3 місяці для того, щоб скористатись своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції.

Раніше Олена Зеркаль повідомила, що планує завершити свою роботу в Міністерстві закордонних справ.

Також Зеркаль висловила свої припущення щодо причин відсутності публічної реакції Офісу Зеленського на перемогу України у справі проти Росії в Гаазі. «Я думаю, що тоді були всі дуже зайняті розведенням, важливо було зберігати якийсь спокій, щоб все було quiet», - припустила вона і додала: «Можливо, я помиляюся. Я не знаю, це ж оціночне судження. Можливо, це неважливо. Можливо, вони вважають, що є більш нагальні питання. Можливо, я викликаю якусь негативну реакцію. Це також можливо… Можливо, всі розраховували на те, що ми програємо і буде все простіше».

Росія захопила три кораблі ВМС України і 24 українських військовослужбовців – моряків і працівників СБУ – 25 листопада 2018 року неподалік Керченської протоки з застосуванням зброї в міжнародних водах, що за міжнародним правом визнається як акт агресії.

Москва відмовилася визнавати за захопленими статус військовополонених і намагалася судити їх за кримінальними статтями на кшталт «незаконного перетину російського кордону».

Міжнародний трибунал із морського права наказав Росії негайно звільнити військових і повернути кораблі. Москва відмовилася це зробити.

Моряків урешті передали Україні не за рішенням трибуналу, а в рамках обміну утримуваними. При цьому Росія відпустила моряків формально під «особисте зобов’язання» за першим викликом з’явитися до Росії на суд над ними у справі, яку там так і не закрили.

18 листопада Росія передала Україні захоплені біля Керченської протоки кораблі. 20 листопада вони прибули у порт Очаків.