  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бюро розслідувань оголосило в розшук підполковника СБУ за підозрою у державній зраді

    • Розсилка
    Бюро розслідувань оголосило в розшук підполковника СБУ за підозрою у державній зраді

    Досудове слідство встановило, що працівник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами Росії збирав і передавав відомості, що містять державну таємницю

    Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, оголосили в розшук підполковника СБУ за підозрою в державній зраді. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

    Він підозрюється також в дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів отримання інформації та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

    Досудове слідство встановило, що працівник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами Росії збирав і передавав відомості, що містять державну таємницю.

    Щоб уникнути відповідальності, в 2017 році він виїхав до Білорусі й не повернувся.

    У разі появи в Україні, розшукуваного буде доставлено до суду для обрання запобіжного заходу.

    Зазначимо, раніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого скоєння колишнім головою СБУ Василем Грицаком державної зради і шпигунства.

    СБУ Державне бюро розслідувань державна зрада розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ