Бюро розслідувань оголосило в розшук підполковника СБУ за підозрою у державній зраді



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Досудове слідство встановило, що працівник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами Росії збирав і передавав відомості, що містять державну таємницю

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР), розташованого в Києві, оголосили в розшук підполковника СБУ за підозрою в державній зраді. Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДБР.

Він підозрюється також в дезертирстві, незаконному придбанні спеціальних технічних засобів отримання інформації та зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Досудове слідство встановило, що працівник СБУ за завданням і в координації зі спецслужбами Росії збирав і передавав відомості, що містять державну таємницю.

Щоб уникнути відповідальності, в 2017 році він виїхав до Білорусі й не повернувся.

У разі появи в Україні, розшукуваного буде доставлено до суду для обрання запобіжного заходу.

Зазначимо, раніше Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого скоєння колишнім головою СБУ Василем Грицаком державної зради і шпигунства.