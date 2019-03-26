Суд в Києві залишив під вартою екс-голову Апеляційного суду Криму



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Екс-главі Апеляційного суду Криму Чорнобуку продовжили арешт до кінця травня

Чорнобуку продовжили арешт до кінця травня

Голосіївський районний суд Києва продовжив арешт колишнього головиАпеляційного суду Криму Валерія Чорнобука до 24 травня 2019 року.

Про це повідомляє Громадське.

Таким чином, суд задовольнив клопотання прокуратури АР Крим. Строк ув’язнення продовжено на 60 діб, а попередній термін спливав 27 березня.

Зазначається, що у ході засідання захист Чорнобука заявив клопотання про відвід слідчої судді Наталії Чередніченко, однак суддя Юрій Мазур відхилив клопотання.

Підкреслимо, що захист Чорнобука вчергове наполягав на тому, що на момент затримання екс-глава Апеляційного суду Криму мав статус адвоката, а отже його затримання у загальному порядку, як вважають адвокати, є незаконним.

Крім того, захист вкотре заявив, що Чорнобук не отримував повістки від прокуратури і проживав не за тією адресою, де його шукали слідчі, і таким чином не знав про те, що перебуває у розшуку.

При цьому слідчий прокурор Тетяна Косяченко наголосила на наявності ризиків переховування Чорнобука від слідства та зазначила, що є ризик тиску на свідків, частина з яких є його колишніми колегами. Продовження строків досудового розслідування і тримання Чорнобука під вартою обґрунтовано тим, що тривають експертні дослідження матеріалів справи.

Чорнобук був головою Апеляційного суду Криму. Після переїзду на материкову частину України він працював суддею в Апеляційному суді в Дніпропетровській області.

Співробітники Прокуратури Автономної Республіки Крим та Служби безпеки України 11 липня провели обшуки в приміщеннях, в яких жив Чорнобук. Тоді ж йому повідомили про підозру у вчиненні державної зради.

За словами генерального прокурора України Юрія Луценко, Чорнобук займався підривною діяльністю, надаючи допомогу іноземній державі і її представникам у переході судів Криму на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії, що призвело до забезпечення функціонування російських судових органів, анексії Криму.

Нагадаємо, 3 листопада 2018 року у Києві затримали колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.

Екс-суддю підозрюють у державній зраді. Ще у 2014 році він нібито допомагав кримським судам перейти на роботу за російським законодавством.

5 листопада Голосіївський районний суд м. Києва арештував колишнього голову Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука.