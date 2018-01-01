Суд відмовився повторно допитувати Порошенка

Прокурори заявили, що клопотання сторони захисту не обґрунтоване

Оболонський районний суд Києва відмовив стороні захисту вдруге допитати у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича як свідка президента України Петра Порошенка. [READ_MORE] «Ми заявляємо клопотання про повторний допит свідка Петра Олексійовича Порошенка. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, свідок може



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Петро Порошенко

Прокурори заявили, що клопотання сторони захисту не обґрунтоване

Оболонський районний суд Києва відмовив стороні захисту вдруге допитати у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича як свідка президента України Петра Порошенка.

«Ми заявляємо клопотання про повторний допит свідка Петра Олексійовича Порошенка. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, свідок може бути допитаний повторно… Стороні захисту не було надано можливості у розумні часові рамки допитати цього свідка. Просимо суд допитати свідка Порошенка Петра Олексійовича повторно… У нас є багато запитань і багато кому їх цікаво почути», - зазначили адвокати.

Натомість прокурори заявили, що клопотання сторони захисту не обґрунтоване. «У сторони захисту були всі можливості вчора запитувати, але сторона захисту цим не скористалася. Просимо відмовити у задоволенні клопотання», - зазначили прокурори.

Суд, порадившись на місці ухвалив «у задоволенні клопотання сторони захисту у повторному допиті відмовити. Вчора стороні захисту була надана можливість допитати свідка, але захист цим чомусь не скористався».

Напередодні Петро Порошенко розповів під час відеодопиту в Оболонському райсуді Києва, який розглядає справу про держзраду Януковича, що під час поїздки на Луганщину в квітні 2014 року і відвідин державного кордону, автомобіль тоді тодішнього народного депутата України Петра Порошенка обстріляли.

Також суд дочасно припинив допит Порошенка через запитання захисника Януковича. За словами головуючого судді, з якими той звернувся до свідка, «захисники умисно ставлять запитання, які не стосуються даного кримінального провадження, не маючи бажання вас допитувати».

Януковичу інкримінують вчинення державної зради 1 березня 2014 року, коли він звернувся з письмовою заявою до президента Росії з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та об'єктів держвласності на суму понад 1,080 трлн грн.

Влітку Янукович заявив, що не має наміру більше брати участь в судовому процесі у справі про держзраду і відкликає своїх захисників. Після цього у справі кілька разів змінювалися державні адвокати.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків.

У грудні в суді, зокрема, допитали екс-прем'єра Арсенія Яценюка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Наразі суд перебуває на стадії допиту свідків. 24 січня, зокрема, допитали голову Верховної Ради Андрія Парубія, який засвідчив, що з 20 лютого 2014 року російські війська без розпізнавальних знаків почали захоплення Криму.

18 січня не під камери екс-охоронці Януковича розкрили подробиці втечі з України свого шефа за часів Майдану. Так, за їхніми свідченнями, Янукович зі свитою тікав до Криму з-під Бердянська на російських гелікоптерах, а потім - літаком на Росію. Водночас охоронці не підтвердили інформацію про замахи на життя Януковича в той час.

4 лютого на суді заслухали екс-депутата Держдуми Росії Іллю Пономарьова, який, зокрема, зазначив, що саме лист-звернення вже відстороненого тоді президента України Віктора Януковича став основним аргументом для надання президенту Росії Володимиру Путіну права на використання збройних сил на території України.

15 лютого в суді секретар РНБО Олександр Турчинов розповів про загрозу російського бліцкригу на південь і схід України з метою повернення до влади Януковича і неможливість України «спалити» всі свої боєздатні війська у Криму.

Сьогодні суд допитав постпреда України при ООН Володимира Єльченка.

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