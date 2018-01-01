Супер VIP-свідок. Як Порошенка допитували у справі про державну зраду Януковича

Посилені заходи безпеки наробили галасу більше, ніж самі свідчення глави держави

Сьогодні Оболонський суд столиці допитав ще двох високопосадовців у справі про держраду Віктора Януковича. Свідками виступили постійний представник України при ООН Володимир Єльченко (на момент Майдану посол в Росії) та президент Петро Порошенко (у 2014 році народний депутат). Зранку були заслухані свідчення Єльченка. Його допит тривав близько

Фото: president.gov.ua Допит Петра Порошенка

Посилені заходи безпеки наробили галасу більше, ніж самі свідчення глави держави

Сьогодні Оболонський суд столиці допитав ще двох високопосадовців у справі про держраду Віктора Януковича. Свідками виступили постійний представник України при ООН Володимир Єльченко (на момент Майдану посол в Росії) та президент Петро Порошенко (у 2014 році народний депутат).

Зранку були заслухані свідчення Єльченка. Його допит тривав близько трьох годин.

О 14.00 розпочався допит глави держави. Він тривав лише годину.

Безпрецедентні заходи безпеки

Перед засіданням в Оболонському райсуді Києва, початок якого заплановано на 10.00, були посилені заходи безпеки. Так, під'їзд до суду перекрили поліцейські. На вході до будівлі були встановлені рамки металошукачів.

Однак юрбою поліції та металошукачами охорона не обмежилась. Патрульні перевіряли, чи є на жінках одяг та навіть - що під ним! Дівчат просили пройти до вбиральні, де змушували зняти светр, розстебнути блузку, аби переконатися, що у них на грудях немає провокаційних написів, які вони можуть продемонструвати під час засідання суду. Якщо жінки відмовлялись проходити такий контроль, їх просили покинути суд.

Про дивний огляд правоохоронців повідомила журналістка «Радіо Свобода» Валерія Єгошина на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Ймовірно, таким чином правоохоронці шукали серед журналісток активісток руху Femen, які часто влаштовують «голі протести» для українського президента. До слова, одну Femenку поліцейським таки вдалося вполювати – її одразу забрали до райвідділку.

Відеодопит

Та усі посилені заходи безпеки виявилися даремними – Порошенко не приїхав до суду. Про це повідомив прокурор на початку судового засідання і додав, що глава держави готовий давати свідчення за допомогою відеозв’язку. Із проханням розглянути таку можливість до генерального прокурора Юрія Луценка звернувся керівник апарату Адміністрації президента Олексій Дніпров – мовляв, гарант зайнятий невідкладними державними справами і не має часу прибути до суду. Ба більше, на Банковій навіть визначили, скільки має тривати допит: з 14.00 до 15.30. Відповідні документи у себе на сторінці у Facebook опублікував захисник Януковича Віталій Сердюк.

Суд дозволив Порошенку давати свідчення через відеозв’язок, а також погодився на часові рамки тривалості допиту, встановлені АП.

Зі свого боку адвокат Януковича назвав таку форму участі у допиті ганьбою і категорично заперечив проти цього, проте таки погодився брати участь у засіданні такого формату.

Захисту втікача таке рішення було не до душі, бо, за словами Сердюка, адвокати хотіли поставити аж 200 запитань. Тому запропонували перенести допит Порошенка на будь-який інший день і час, аби він міг особисто з’явитися до суду. Захисник навіть був готовий разом із працівниками суду поїхати до Адміністрації президента для того, щоб поставити запитання Порошенку. Однак суд не пристав на таку пропозиції: компенсували це тим, що стороні захисту дали вдвічі більше часу для того, щоб поставити запитання, аніж обвинуваченню.

О 14.00 Порошенко справді вийшов на зв’язок. Відповідаючи на запитання Сердюка про те, які такі невідкладні справи завадили йому прибути на засідання, гарант сказав, що взагалі-то, це не має відношення до справи, однак він згоден конкретизувати частину свого робочого графіку на сьогодні. «Сьогодні зранку відбулася нарада з керівництвом Збройних Сил щодо реінтеграції Донбасу. Бо маємо швидко переформатовати управління на Сході, створити Оперативний штаб. Завершилося це о 13:40. О 14:00 я беру участь в засіданні суду. О 15:30 передбачена перша міжнародна зустріч. Йдеться про керівництво зовнішньополітичного відомства Данії», – засвідчив глава держави. За словами Порошенка, потім передбачені публічний захід і два міжнародних, деякі з них будуть висвітлюватися в прямому ефірі.

До слова, відстань між Адміністрацією президента до Оболонського суду становить приблизно 13 км. Якщо врахувати, що президент пересувається у кортежі, який має переваги у русі, можна припустити, що дорога до суду не забрала б забагато часу.

Дочасне припинення допиту

Замість заявлених півтори години допит тривав трохи більше години – його дочасно припинив головуючий суддя Владислав Дев'ятко. Про припинення допиту він оголосив після запитання Сердюка, що стосувалося відпочинку Порошенка на Мальдівах.

Так, адвокат Януковича запитав главу держави, чому під час його нещодавньої відпустки на Мальдівах ніхто в Києві не ухвалив рішення про його самоусунення. Сердюк провів паралель із ситуацією, що склалася з Януковичем у 2014 році, коли після його втечі парламент ухвалив постанову про самоусунення президента від виконання обов'язків та призначила в.о. глави держави Олександра Турчинова.

Порошенко не встиг відкрити рота, щоб почати відповідати, як відреагував головуючий суддя: «Петро Олексійович, я прошу вибачення, напевно, що я був правий – умисно захисники задають питання, які не стосуються цього кримінального провадження, не бажаючи вас допитувати. Я вимушений припинити ваш допит».

Судове засідання у справі продовжиться завтра, 22 лютого.

Зауважимо, перед цим суддя багато разів попереджав адвокатів Януковича про необхідність ставити питання по суті справи. Крім того, Дев'ятко розцінив численні питання з боку захисту як провокацію: аби потім адвокати жалілися, мовляв, суд знімає усі запитання захисту. Після закінчення засідання адвокат Януковича пообіцяв вимагати повторного виклику президента на допит до суду.

Що ж розповів глава держави

Під час допиту Порошенко встиг сказати небагато. Але серед іншого розказав…

…що Росія провела у Криму псевдореферендум із повним розумінням незаконності своїх дій

«Маніпуляції з датою проведення референдуму свідчили про невпевненість, поспішність і незаконність дій РФ, які намагалися легітимізувати свої дії. Все це свідчить про добре скоординовані дії керівництва РФ і військовослужбовців і найманців, які перебували в Криму для незаконної анексії», - зазначив президент.

Порошенко також додав, що з точки зору міжнародного права, Росія не мала жодних підстав діяти у спосіб, який вона продемонструвала з 20 лютого 2014 року.

…як особисто бачив «зелених чоловічків» та військових Чорноморського флоту РФ

Порошенко засвідчив, що наприкінці лютого 2014 року бачив поблизу Верховної Ради Криму «зелених чоловічків» з російської армії, а також військовослужбовців Чорноморського флоту Росії і російських регулярних сил, перекинутих з 20 лютого на території півострова через порти і аеропорти.

Порошенко зазначив, що особисто просив у 2014 році виконуючого обов’язки глави держави Олександра Турчинова відрядити його до Криму для врегулювання ситуації. За його словами, отримавши інформацію, що Сімферополь вже блокований військами та цивільними, він «прийняв рішення продовжити поїздку».

За словами президента, він зідзвонився з головою ВР Криму Володимиром Константіновим і попросив осіб, які його супроводжували, довезти до будівлі ВР Крим. Після того, як його підвезли, він «пішки пішов до Верховної Ради Криму». «Я особисто переконався що Верховна Рада була зачинена, не працювала, була оточена «зеленими чоловічками», військовослужбовцями Російської Федерації. Також був ланцюг людей у камуфляжі, які себе називали кримською самообороною і координувалися офіцерами спецслужб Російської Федерації щодо їхніх дій», - зауважив глава держави.

За словами президента, як тільки журналісти почали знімати «пусту і непрацюючу Верховну Раду», було дано команду блокувати його, оточити і застосувати засоби фізичного впливу. Декілька осіб, продовжив Порошенко, «намагалися мене зупинити, зав'язалася сутичка, я прорвався через оточення і, коли пройшов через нього, вони побоялися (блокувальники, - «Главком») потрапити в зону дії камер. Я зробив заяву. Зміст її полягав у тому, що Крим є українським, ми готові негайно створити робочу групу між депутатами Верховної Ради України і Верховної Ради Криму, щоб вирішити всі питання, які можуть стояти на порядку денному».

… у квітні 2014-го на Луганщині автомобіль Порошенка обстріляли

«У квітні я прилетів в заблокований Луганський аеропорт для зустрічі з професорсько-викладацьким складом Луганського університету, який розташований в 200-300 метрах від захопленої будівлі СБУ», – розповів президент і уточнив, що на той момент він був народним депутатом.

Порошенко зазначив, що ту зустріч намагались заблокувати молодики, дії яких були добре скоординованими. «Також мною було прийняте рішення відвідати державний кордон України в селищі Ізварине. Моя машина, за повідомленням мого помічника, була обстріляна», – заявив президент України.

За словами Порошенка, під час проведення зустрічі з мешканцями селища Ізварине також були провокаційні виступи невідомих людей, які перетнули кордон з російського боку.

«Одна жінка спробувала зупинити провокаторів і після того, як на неї почали тиснути і погрожувати їй, я змушений був вступитися за неї і навіть попросив правоохоронні органи притягнути до відповідальності тих, хто намагався завдати шкоди цим людям. На жаль, правоохоронці не відреагували своєчасно, тому обстановка була дуже напруженою і дуже добре координувалася, на мою думку, спецслужбами Російської Федерації», – зазначив Порошенко.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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