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    Суд відмовився визнати Саакашівілі біженцем

    Представники захисту мають намір оскаржити це рішення в суді вищої інстанції
    Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні позову лідера партії «Рух нових сил» Міхайла Саакашвілі про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту. Таке рішення оголосила суддя Тетяна Скочок, передає РБК-Україна. «Суд прийняв рішення відмовити Міхайлу Саакашвілі в задоволенні його позову до Державної
    • Сьогодні, 19:24
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    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Представники захисту мають намір оскаржити це рішення в суді вищої інстанції

    Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні позову лідера партії «Рух нових сил» Міхайла Саакашвілі про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.

    Таке рішення оголосила суддя Тетяна Скочок, передає РБК-Україна.

    «Суд прийняв рішення відмовити Міхайлу Саакашвілі в задоволенні його позову до Державної міграційної служби про надання йому статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. У позові відмовити повністю», - заявила суддя.

    У свою чергу, представники захисту заявили про те, що мають намір оскаржити це рішення в суді вищої інстанції.

    Нагадаємо, раніше захист Саакашвілі заявила про бездіяльність держорганів в наданні йому статусу біженця.

    В ході судового засідання, адвокати політика надали суду додаткові документи, що свідчать про загрозу їхньому підзахисному в разі його депортації до Грузії, де проти нього також відкриті справи.

    суд Михайло Саакашвілі
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