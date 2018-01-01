Суд відмовився визнати Саакашівілі біженцем
- Сьогодні, 19:24
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Представники захисту мають намір оскаржити це рішення в суді вищої інстанції
Окружний адмінсуд Києва відмовив у задоволенні позову лідера партії «Рух нових сил» Міхайла Саакашвілі про надання йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту.
Таке рішення оголосила суддя Тетяна Скочок, передає РБК-Україна.
«Суд прийняв рішення відмовити Міхайлу Саакашвілі в задоволенні його позову до Державної міграційної служби про надання йому статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. У позові відмовити повністю», - заявила суддя.
У свою чергу, представники захисту заявили про те, що мають намір оскаржити це рішення в суді вищої інстанції.
Нагадаємо, раніше захист Саакашвілі заявила про бездіяльність держорганів в наданні йому статусу біженця.
В ході судового засідання, адвокати політика надали суду додаткові документи, що свідчать про загрозу їхньому підзахисному в разі його депортації до Грузії, де проти нього також відкриті справи.