Суд відновив процедуру банкрутства «Центренерго»



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Рішення суду першої інстанції призупинено «до розгляду позовів ТОВ «Баланс груп» і ТОВ «Транснова», позови яких, у свою чергу, будуть розглядатися 9 жовтня

Дія рішення Господарського суду Києва від 19 серпня 2019 року, завдяки якому в інтересах Фонду державного майна була припинена процедура банкрутства ПАТ «Центренерго», 12 вересня скасовано Північним апеляційним господарським судом Києва, процедуру відновлено.

Про це йдеться у рішенні Північного апеляційного госпсуду від 10 вересня.

Рішення суду першої інстанції, як свідчить новий вердикт суду призупинено «до розгляду позовів ТОВ «Баланс груп» і ТОВ «Транснова», позови яких, у свою чергу, будуть розглядатися 9 жовтня.

Видання відзначає, що компанії «Баланс груп» і «Транснова» опосередковано контролюються засновником групи «Енергомережа» Дмитром Крючковим, структури якого є основними власниками кредиторських боргів «Центренерго», визнаних судом у рамках процедури банкрутства.

За допомогою цього боргу Крючков міг претендувати на отримання контролю над «Центренерго» – це відбулося б у випадку призначення його довіреної особи на посаду арбітражного керуючого енергокомпанії.

Однак припинення процедури банкрутства поставило хрест на цих планах, що змусило структури Крючкова спробувати відновити цю процедуру.

Нагадаємо, як повідомив Сергій Фурса, «Центренерго» тепер закуповує вугілля у фірмочок Коломойського дорого, а продає електроенергію заводам Коломойського дешево.

Джерело: Економічна правда