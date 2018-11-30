Суд відправив на експертизу фекалії, якими облили нардепа Капліна



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Народного депутата Сергія Капліна облили фекаліями

Нападникам народного депутата загрожує до чотирьох років в’язниці

Печерський районний суд Києва призначив судово-медичну експертизу фекалій, якими облили народного депутата Сергія Капліна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 20 листопада.

Експерти Київського міського клінічного бюро судово-медичних експертиз мають дати відповідь на два питання, сформовані слідчими столичного печерського управління поліції:

- Чи є калом, наданий на дослідження зразок речовини невідомого походження, вилучений під час огляду місця події 17.10.2018 з пластикових відер?

- Чи є в плямах на одязі, вилученому під час огляду місця події 17.10.2018, елементи сечі чи калових мас?

Нагадаємо, що інцидент з політиком Капліним трапився вранці 17 жовтня неподалік будівлі Кабінету міністрів України. Там він організував протестну акцію з вимогами до влади вчасно виплатити зарплати, підвищити соціальні стандарти, зменшити комунальні тарифи тощо.

Під час цього заходу двоє невідомих осіб облили обличчя Капліна невідомою речовиною, яка за запахом нагадувала фекалії.

Згідно з відео, крім Капліна постраждали ще кілька людей, зокрема, його соратник і нардеп Олександр Сугоняко та жінка, яка брала участь в акції.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК України («Хуліганство»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.