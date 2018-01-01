Суд відправив під домашній арешт підозрювану у відмиванні «коштів Януковича»

Ігнатченко обрали запобіжний захід — домашній арешт з 21:00 до 7:00 з електронним браслетом

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту голові наглядової ради «Вернум Банку» Наталії Ігнатченко. Про це повідомляє «112-Україна». Ігнатченко підозрюють у відмивання через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, отриманих оточенням екс-президента Віктора Януковича.



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Суд залишив під домашнім арештом главу наглядової ради «Вернум Банку» Ігнатченко

Ігнатченко обрали запобіжний захід — домашній арешт з 21:00 до 7:00 з електронним браслетом

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту голові наглядової ради «Вернум Банку» Наталії Ігнатченко.

Про це повідомляє «112-Україна».

Ігнатченко підозрюють у відмивання через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, отриманих оточенням екс-президента Віктора Януковича.

«Наталі Ігнатченко обрали запобіжний захід — домашній арешт з 21:00 до 7:00 з електронним браслетом. Прокурори вимагали утримання під вартою або внесення застави в розмірі 1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

31 січня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання голови наглядової ради «Вернум Банку» Наталії Ігнатченко за підозрою у відмиванні коштів злочинної організації екс-президента Віктора Януковича.

«Вернум Банк» заснований у 2009 році. Його єдиним власником через ТОВ «Люкс-Інфо» є Наталія Ігнатченко.