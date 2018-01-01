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    Суд відправив під домашній арешт підозрювану у відмиванні «коштів Януковича»

    Ігнатченко обрали запобіжний захід — домашній арешт з 21:00 до 7:00 з електронним браслетом
    Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту голові наглядової ради «Вернум Банку» Наталії Ігнатченко. Про це повідомляє «112-Україна». Ігнатченко підозрюють у відмивання через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, отриманих оточенням екс-президента Віктора Януковича.
    • Вчора, 22:30
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    Суд залишив під домашнім арештом главу наглядової ради&nbsp;&laquo;Вернум Банку&raquo; Ігнатченко
    Суд залишив під домашнім арештом главу наглядової ради «Вернум Банку» Ігнатченко

    Ігнатченко обрали запобіжний захід — домашній арешт з 21:00 до 7:00 з електронним браслетом

    Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту голові наглядової ради «Вернум Банку» Наталії Ігнатченко.

    Про це повідомляє «112-Україна».

    Ігнатченко підозрюють у відмивання через підконтрольні підприємства-нерезиденти коштів, отриманих оточенням екс-президента Віктора Януковича.

    «Наталі Ігнатченко обрали запобіжний захід — домашній арешт з 21:00 до 7:00 з електронним браслетом. Прокурори вимагали утримання під вартою або внесення застави в розмірі 1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

    31 січня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання голови наглядової ради «Вернум Банку» Наталії Ігнатченко за підозрою у відмиванні коштів злочинної організації екс-президента Віктора Януковича. 

    «Вернум Банк» заснований у 2009 році. Його єдиним власником через ТОВ «Люкс-Інфо» є Наталія Ігнатченко.

    Генпрокурор Віктор Янукович суд банки арешт
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