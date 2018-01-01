Суд вимагає покарати адвокатів Януковича

Зазначається, що сторона захисту Віктора Януковича систематично затягує судовий процес

Печерський районний суд Києва вимагає від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури порушити питання про відповідальність адвокатів президента-втікача Віктора Януковича Віталія Сердюка, Ігора Федоренка та Андріани Фозекош за дисциплінарні порушення. Про це йдеться у рішенні суду у Єдиному реєстрі судових рішень. «Печерський районний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович зі своїм адвокатом Віталієм Сердюком

Зазначається, що сторона захисту Віктора Януковича систематично затягує судовий процес

Печерський районний суд Києва вимагає від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури порушити питання про відповідальність адвокатів президента-втікача Віктора Януковича Віталія Сердюка, Ігора Федоренка та Андріани Фозекош за дисциплінарні порушення.

Про це йдеться у рішенні суду у Єдиному реєстрі судових рішень.

«Печерський районний суд Києва ухвалив порушити перед головою Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів Адвокатського об'єднання «Авер Лєкс» Сердюка Віталія Анатолійовича, Федоренка Ігора Люсиковича, Фозекош Андріани Андріївни, керівника Адвокатського об'єднання «Авер Лєкс» у зв'язку із порушенням ними присяги адвоката України, правил адвокатської етики та неналежним виконанням своїх професійних обов'язків», - йдеться у рішенні.

Зазначається, що сторона захисту Віктора Януковича систематично затягує судовий процес, адвокати порушують правила адвокатської етики, що є проступком і за що юристи притягуються до дисциплінарної відповідальності.

Також у суді нагадали про те, що адвокати Сердюк, Федоренко та Фозекош 4 грудня 2017 року принесли до зали суду предмети, що могли нести небезпеку для присутніх. Тоді вони принесли заздалегідь підготовлені дерев'яні палиці, бруківку, «коктейлі Молотова» у вигляді речових доказів для проведення експерименту.

«Слідчим суддею зроблено зауваження захисникам, що знаходження вказаних речей, зокрема «коктейлів Молотова», в залі судового засідання може становити загрозу життю та здоров'ю присутніх в залі суду людей, в тому числі представників засобів масової інформації, громадськості, та оголошено вимогу видалити дані предмети із зали судового засідання. Ігноруючи вимогу слідчого судді захисники вказали, що видаляти предмети із залу судового засідання вони не будуть, оскільки мають намір провести із ними слідчий експеримент», - йдеться у повідомленні.

За даними суду, адвокати не були присутніми на засіданнях суду 12, 18 та 20 грудня 2017 року без надання будь-яких обґрунтувань. Самі захисники Януковича заявили, що перебували у відрядженні для обговорення позицій з клієнтом. Незважаючи на те, що в адвокатській компанії «Авер Лєкс» є ще 14 адвокатів, а також адвокат Біленко, котрий також ознайомлений зі справою, на засідання все одно ніхто не прийшов.

Нагадаємо, адвокат Сердюк повідомляв, що влада робить все можливе для того, аби відсторонити від процесу екс-президента Януковича про держзраду усю групу адвокатів, які представляють його інтереси.