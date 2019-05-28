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    Суд виніс вирок у справі про вбивство водія BlaBlaCar

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    <p>Дмитро Голуб заявив, що йому не дали виступити з останнім словом у суді</p> - Суд виніс вирок у справі про вбивство водія BlaBlaCar

    Дмитро Голуб заявив, що йому не дали виступити з останнім словом у суді

    Фото: zaxid.net

    Колегія суддів і суд присяжних визнали Дмитра Голуба винним за низкою важких кримінальних статей

    Києво-Святошинський суд Київської області оголосив вирок Дмитру Голубу, якого підозрюють у викраденні львів’янина Тараса Познякова.

    Колегія суддів і суд присяжних визнали Голуба винним за низкою важких кримінальних статей. Зокрема, у скоєнні умисного вбивства з метою наживи, повідомляє видання «Крапка».

    «Дмитро Голуб засуджений до довічного ув’язнення», – зачитав рішення суддя.

    У свою чергу Голуб заявив, що йому не дали виступити з останнім словом у суді. «Це цирк. Порушено всі мої цивільні права, мені не дали сказати. Тарас десь засмагає, а мені довічне», – сказав Голуб.

    Він вжив нецензурну лексику на адресу судді.

    Раніше, як зазначається, під час суду Голуб взагалі не виявляв емоцій. У залі суду перебував його брат.

    Після оголошення вироку батько Тараса Познякова, зауваживши, що йому важко говорити, сказав, що всіх чекає ще суд Божий.

    «У мене вже точка неповернення пройдена. Я хочу знати правду», – заявив батько Тараса Познякова та зазначив, що після того, як Голуб вимагав гроші за інформацію про Тараса, він з ним більше не контактував.

    Олександр Позняков передбачає, що захист Голуба подаватиме апеляцію. У нього на це є ще 30 днів.

    Нагадаємо, Тарас Позняков, який виїхав 4 квітня 2016 року зі Львова до Києва і знайшов попутників за допомогою сервісу BlaBlaCar, зник на шляху до місця призначення. Згодом його оголосили у розшук.

    Поліція Київської області шукала Познякова в районі села Бобриця і на прилеглих територіях Києво-Святошинського району.

    12 квітня на Київщині було знайдено автомобіль Познякова.

    За попередньою версією поліції, водій зник через наміри зловмисників заволодіти його автомобілем. 4 серпня 2016 року поліція Хмельницької області затримала підозрюваного Дмитра Голуба. Другий підозрюваний – громадянин РФ Кінгісепп – був оголошений у розшук.

    Позняков працював помічником судді Шевченківського районного суду.

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