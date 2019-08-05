Суд витребував у Міграційної служби документи, що підтверджують припинення громадянства США Супрун



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Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун Фото: facebook.com/ulanasuprun

Зазначені матеріали необхідно буде надати суду до 5 вересня

Окружний адміністративний суд Києва витребував у Державної міграційної служби документи, що підтверджують припинення громадянства Сполучених Штатів Америки виконувачкою обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

«Суд зобов'язав Державну міграційну службу України надати належним чином засвідчену копію документа, що підтверджує припинення Супрун громадянства США, виданого уповноваженим органом США», - написано в ньому.

Суд також зажадав від Секретаріату Кабінету Міністрів копії протоколів засідань уряду, в яких очільниця міністерства приймала участь із моменту призначення її на цю посаду і до 5 серпня включно.

Зазначається, що справа проходить за позовом нардепа Ігоря Мосійчука.

Зазначені матеріали необхідно буде надати суду до 5 вересня.

Наступне підготовче засідання у справі призначено на 30 вересня.

Як повідомлялось, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Супрун було відсторонено від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову депутата Верховної Ради Ігоря Мосійчука (фракція Радикальної партії Олега Ляшка), який вимагає встановити факт відсутності в неї повноважень міністра.

Окружний адміністративний суд Києва пояснив винесення тимчасової заборони Супрун наявністю в неї громадянства США.

Джерело: Українські новини