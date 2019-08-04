Супрун пояснила, чому шкідлива пальмова олія



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У пальмовій олії, яку ще не поділили на тверду і тривалого зберігання та рідку фракцію і не рафінували, багато про-вітаміну А, лікопену, трьох форм вітаміну Е і фітостеролів

Існують вагомі причини заборонити пальмову олію - але не через шкоду для здоров'я, - очільниця МОЗ

Очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла справжні небезпеки та міфи, пов’язані з пальмовою олією. Про це йдеться на її сторінці у Facebook.

За словами Супрун, існують вагомі причини заборонити пальмову олію - але не через шкоду для здоров'я.

Шкода чи користь пальмової олії для здоров’я неоднозначні

За словами Супрун, сира пальмова олія напіврідка і червона — половину складають ненасичені жирні кислоти, і половину — насичені. Останніх у пальмовій олії більше, ніж у салі. У пальмовій олії, яку ще не поділили на тверду і тривалого зберігання та рідку фракцію і не рафінували, багато про-вітаміну А, лікопену, трьох форм вітаміну Е і фітостеролів. «На жаль, переважно ми стикаємося вже із рафінованими та розділеними фракціями пальмової олії чи навіть маргаринами на основі пальмового олеїну», - пише урядовиця.

Шкода солодощів здоров’ю

Дві третини пальмової олії, що виробляється у світі, стає продуктами харчування. Пальмова олія, її фракції чи маргарини на її основі входять передусім до складу дешевих солодощів, низькоякісних сирів, а також недешевих шоколадних кремів. Солодощі шкідливі високим глікемічним індексом, високим вмістом жирів, та відсутністю необхідних нам нутрієнтів і клітковини. Маргарини із пальмовою олією шкідливі, бо в маргаринах є транс-жири. Тому краще обирати якісний чорний шоколад, ягоди чи готувати домашні солодощі.

Шкода глибокого смаження

У пальмової олії висока точка димлення і дуже низький вміст альфа-ліноленової кислоти, тобто вона може прогріватися і при цьому не чорніти і майже не утворювати транс-жирів. Тому пальмовий олеїн чи купажі олій на основі пальмової використовують для приготування страв у фритюрі. І проблема передусім не в пальмовій олії як такій, а в глибокому смаженні, багаторазовому прогріванні, та великій частці жирів у раціоні із картоплею фрі й донатами. На якій би олії чи маслі не робили фритюр, ця опція — нездорова.

Вплив на серцево-судинні хвороби

Пальмова олія не «закупорює судини, бо має високу температуру плавлення». Всі жири у тілі піддаються розщепленню ферментами, а від температури чи точки плавлення їхній стан не залежить. Ризик атеросклерозу — «закупорювання судин» — залежить не лише від раціону, а й від рівня фізичної активності, наявності вісцерального жиру, генетики та куріння.

Але пальмова справді може збільшувати ризик серцево-судинних захворювань, оскільки в ній багато насичених жирних кислот: міристилової і пальмітинової. Що більше її ми їмо – то більша шкода. «Пам’ятайте, що насичені жири (з пальмової чи кокової олії, вершкового масла, молока, сала) мають складати до 10% від усіх спожитих жирів», - нагадала Супрун.

Водночас глава МОЗ зазначила, не можна сказати, що “пальмова олія викликає інфаркти більшою мірою, ніж решта продуктів”. Критичною для здоров’я серця і судин є не сама пальмова олія, а насичені жирні кислоти як такі.

Пальмову олію не забороняють споживати дітям

Якісний склад пальмової олії ближчий до грудного молока, ніж склад коров’ячого, і наразі немає даних про зв’язок споживання жирів в складі прикорму чи їжі маленьких дітей і подальшим ожирінням чи розвитком діабету.

«Але не треба перекручувати: діти мають їсти овочі, фрукти, крупи, молочну продукцію, і при цьому не перевищувати кількість жирів в раціоні», - пояснила Супрун.

Тож пальмова олія в суміші – це не отрута, але грудне молоко і прикорм «нормальною їжею» – краще.

Червона пальмова олія досить корисна

Для жителів деяких африканських регіонів, де бракує багатої на нутрієнти їжі, пальмова олія певною мірою корисна, особливо – червона нерафінована, за умови помірного споживання. Вона подекуди вважається нутрицевтиком, тобто функціональною їжею, що гасить оксидативний стрес, нормалізує рівень холестеролу та може зменшувати ризик розвитку раку.

Червона пальмова олія не викликає і не лікує рак

Наразі немає доказів канцерогенності сирої пальмової олії. Дослідження, що це описують, кажуть приблизно таке: «В пальмовій олії багато пальмітинової жирної кислоти, а її надлишок може викликати рак». Але пальмітинової жирної кислоти значно більше у вершковому маслі, ніж в пальмовій олії.

Щодо лікування раку відомо таке: в червоній пальмовій олії багато вітаміну Е, який може мати протипухлинну дію, але пальмова олія ще нікого не вилікувала від раку.

Втім у процесі рафінування пальмової олії, ії очищення і фракціонування за температури 200 градусів і вище, в ній виникають сполуки із канцерогенною дією, шкідливі також для чоловічої фертильності та здоров’я нирок.

Шкода довкіллю

Пальмову олію виробляють із плодів червоної пальми. Самі ж пальми потім вирубують, і спалюють рештки. Це збільшує викиди вуглекислого газу та призводить до локального забруднення повітря, через що збільшується почастішали хвороби очей, шкіри та легень. Для посадки нових плантацій вирубують дедалі більше первісних лісів, чим руйнують середовище існування, зокрема, орангутангів.

Сировинна економіка не допоможе вийти зі злиднів

Малайзія, Індонезія та інші країни-виробники закликають не запроваджувати обмеження щодо пальмової олії, адже тоді «мільйони людей залишаться без роботи». Водночас, міжнародні рішення обмежують виробництво та експорт пальмової олії передусім тому, що часто йдеться про порушення прав людей, які працюють у галузі, і руйнацію екосистем, а не тому, що пальмова олія шкодить здоров’ю.