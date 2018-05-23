Суд визнав неконституційним скасування права на дострокову пенсію

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Водночас, Конституційний Суд визнав конституційним скасування вищезгаданим законом низки пільг ветеранам праці та осібам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

КСУ визнав неконституційним скасування права громадян достроково вийти на пенсію за 1,5 року до досягнення пенсійного віку в разі розірвання трудового договору в цей період з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

Відповідне рішення оприлюднене на сайті Конституційного Суду.

Так, своїм рішення Конституційний Суд визнав неконституційним положення підпункту 3 пункту 12 розділу І Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 № 76-VIII.

Указаним законодавчим актом було скасовано право громадян достроково за 1,5 року до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», вийти на пенсію в разі розірвання трудового договору в цей період з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, перепрофілюванням підприємств, установ та організацій, скороченням чисельності або штату працівників, а також виявленою невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров'я, за умови наявності у цих громадян страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Водночас, Конституційний Суд визнав конституційним скасування вищезгаданим законом низки пільг ветеранів праці та осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.

Рішення Конституційного Суду набувають чинності в момент проголошення. Рішення КС є обов'язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.