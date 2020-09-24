Суд визнав символіку дивізії «Галичина» ненацистською



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Галицький лев не є символом нацизму

Рішення Окружного адмінсуду Києва від 27 травня поточного року скасовано

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Інституту національної пам'яті (ІНП), визнавши таким чином символіку СС Галичина такою, що не відноситься до націонал-демократичного (нацистського) тоталітарного режиму.

Про це повідомила пресслужба суду.

Так, колишній глава ІНП Володимир В'ятрович під час перебування на посаді заявив, що символіка СС Галичина не є нацистською.

У відповідь на це в 2017 році не зазначена судом жінка подала позов до Окружного адмінсуду Києва на ІНП із проханням визнати дії інституту і В'ятровича протиправними та зобов'язати відповідачів спростувати інформацію про символіку дивізії 14-ї гренадерської дивізії військ СС Галичина.

У травні поточного року прохання позивача було задоволено частково - ОАСК визнав протиправними дії ІНП та його голови про надання висновку про символіку.

Відповідач же подав скаргу на рішення ОАСК в Шостий апеляційний адміністративний суд, який її задовольнив, тим самим скасувавши рішення ОАСК.

Як повідомлялося, В'ятрович стверджував, що українців змушували воювати у складі дивізії СС Галичина силою або пропагандою. При цьому Галицький лев, який використовувала дивізія, на його думку, не є нацистською символікою.