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    Суд заарештував бізнесмена, підозрюваного у справі ексначальника поліції Одещини

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    Суд заарештував бізнесмена, підозрюваного у справі ексначальника поліції Одещини

    За одеського бізнесмена Солом'янський райсуд Києва встановив заставу 2,5 млн грн

    Солом'янський районний суд Києва взяв під варту одеського бізнесмена, підозрюваного у справі колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна і встановив заставу 2,5 млн грн. Про це йдеться в матеріалах суду.

    Підозрюваний є засновником і фактичним керівником низки підприємств, в тому числі «Експоюг» «Агат 2016» і «ІМПО-Укр-Груп», які надавали послуги зі зберігання речових доказів та іншого майна, вилученого під час розслідування правоохоронними органами кримінальних проваджень в Одесі.

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    26 липня суд розглянув клопотання прокуратури й обрав бізнесменові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі.

    Термін утримання під вартою закінчується 21 вересня.

    Також суд встановив йому розмір застави в сумі 2,5 млн грн.

    Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила цілодобовий домашній арешт Головіна.

    Раніше суд відмовив у взятті Головіна під варту.

    НАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн грн, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

    Джерело: Українські новини

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