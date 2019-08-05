Суд заарештував бізнесмена, підозрюваного у справі ексначальника поліції Одещини



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За одеського бізнесмена Солом'янський райсуд Києва встановив заставу 2,5 млн грн

Солом'янський районний суд Києва взяв під варту одеського бізнесмена, підозрюваного у справі колишнього начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна і встановив заставу 2,5 млн грн. Про це йдеться в матеріалах суду.

Підозрюваний є засновником і фактичним керівником низки підприємств, в тому числі «Експоюг» «Агат 2016» і «ІМПО-Укр-Груп», які надавали послуги зі зберігання речових доказів та іншого майна, вилученого під час розслідування правоохоронними органами кримінальних проваджень в Одесі.

26 липня суд розглянув клопотання прокуратури й обрав бізнесменові запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в Київському слідчому ізоляторі.

Термін утримання під вартою закінчується 21 вересня.

Також суд встановив йому розмір застави в сумі 2,5 млн грн.

Як повідомлялось, Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила цілодобовий домашній арешт Головіна.

Раніше суд відмовив у взятті Головіна під варту.

НАБУ підозрює Головіна в розкраданні партії сигарет на 50 млн грн, які були речовим доказом у кримінальному провадженні.

Джерело: Українські новини