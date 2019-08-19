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    Суд заарештував блогера Сороченка, який знущався над ветераном АТО

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    Суд заарештував блогера Сороченка, який знущався над ветераном АТО

    Суд визначив заставу для підозрюваного в розмірі 40 140 гривень

    Хмельницький міськрайонний суд заарештував до 1 жовтня блогера Артура Сороченка, підозрюваного в побитті ветерана української воєнної Антитерористичної операції (нині – Операції об’єднаних сил).

    Суд визначив заставу для підозрюваного в розмірі 40 140 гривень.

    Сам Сороченко в суді визнав свою провину й наголосив, що з повагою ставиться до військових.

    13 серпня правоохоронці повідомили, що блогера оголосили в розшук після інциденту з побиттям ветерана АТО під Житомиром.

    Через чотири дні поліція затримала Сороченка в Миколаївській області.

    У поліції повідомили, що Сороченка затримали на орендованій квартирі. Також повідомляється, що блогер має кримінальні прізвиська «Малюк» і «Турик» і раніше був судимий за крадіжку та незаконне володіння зброєю.

    Раніше поліція Хмельницької області оголосила Сороченку про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України), за якою йому загрожує штраф від 8,5 до 17 тис. грн, арешт до 6 місяців або обмеження волі терміном до 5 років.

    Окрім того Сороченко записує й розміщує в інтернеті відео знущання над безхатьками, поширює антиукраїнські погляди й погрози.

    АТО суд поліція
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