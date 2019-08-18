У Миколаєві затримали проросійського блогера, який знущався над ветераном АТО



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Проросійський блогер має кримінальні прізвиська «Малюк» і «Турик» і раніше був судимий за крадіжку та незаконне володіння зброєю

Сороченка оголосили у розшук після того, як історія з побиттям учасника АТО набула суспільного резонансу - поліція

У Миколаєві в суботу, 17 серпня 2019 року, оперативники місцевого карного розшуку і спецназ поліції Хмельницької області затримали скандального блогера з Бердичева Артура Сороченка, який раніше на камеру побив учасника антитерористичної операції на Донбасі.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Зазначається, що Сороченка оголосили у розшук після того, як історія з побиттям учасника АТО набула суспільного резонансу.

У поліції повідомили, що Сороченка затримали на орендованій квартирі. Також повідомляється, що блогер має кримінальні прізвиська «Малюк» і «Турик» і раніше був судимий за крадіжку та незаконне володіння зброєю.

Правоохоронці повідомили, що Сороченка везуть з Миколаєва до Хмельницького, де йому будуть обирати запобіжний захід.

Раніше поліція Хмельницької області оголосила Сороченку про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України), за якою йому загрожує штраф від 8,5 до 17 тис. грн, арешт до 6 місяців або обмеження волі терміном до 5 років.

Окрім того Сороченко записує й розміщує в інтернеті відео знущання над безхатьками, поширює антиукраїнські погляди й погрози.