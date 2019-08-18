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    Кримінал

    У Миколаєві затримали проросійського блогера, який знущався над ветераном АТО

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    Проросійський блогер має кримінальні прізвиська &laquo;Малюк&raquo; і &laquo;Турик&raquo; і раніше був судимий за крадіжку та незаконне володіння зброєю - У Миколаєві затримали проросійського блогера, який знущався над ветераном АТО
    Проросійський блогер має кримінальні прізвиська «Малюк» і «Турик» і раніше був судимий за крадіжку та незаконне володіння зброєю

    Сороченка оголосили у розшук після того, як історія з побиттям учасника АТО набула суспільного резонансу - поліція

    У Миколаєві в суботу, 17 серпня 2019 року, оперативники місцевого карного розшуку і спецназ поліції Хмельницької області затримали скандального блогера з Бердичева Артура Сороченка, який раніше на камеру побив учасника антитерористичної операції на Донбасі.

    Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

    Зазначається, що Сороченка оголосили у розшук після того, як  історія з побиттям учасника АТО набула суспільного резонансу.

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    У поліції повідомили, що Сороченка затримали на орендованій квартирі. Також повідомляється, що блогер має кримінальні прізвиська «Малюк» і «Турик» і раніше був судимий за крадіжку та незаконне володіння зброєю.

    Правоохоронці повідомили, що Сороченка везуть з Миколаєва до Хмельницького, де йому будуть обирати запобіжний захід.

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    Раніше поліція Хмельницької області оголосила Сороченку про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України), за якою йому загрожує штраф від 8,5 до 17 тис. грн, арешт до 6 місяців або обмеження волі терміном до 5 років.

    Окрім того Сороченко записує й розміщує в інтернеті відео знущання над безхатьками, поширює антиукраїнські погляди й погрози.

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