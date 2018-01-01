Суд заарештував екс-нардепа Шепелєва на два місяці

Судове засідання тривало понад 10 годин у закритому режимі

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнила клопотання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Олександру Шепелєву до 8 квітня 2018 року. Відповідне рішення сьогодні вночі оголосила слідчий суддя Ірина Литвинова,



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Фото: Уніан Колишній народний депутат Олександр Шепелєв у суді

Судове засідання тривало понад 10 годин у закритому режимі

Слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнила клопотання Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату Олександру Шепелєву до 8 квітня 2018 року.

Відповідне рішення сьогодні вночі оголосила слідчий суддя Ірина Литвинова, повідомляє «Уніан».

«Ухвалою клопотання задовольнити. Застосувати до підозрюваного Шепелєва Олександра Олександровича 4 липня 1970 року народження, уродженця міста Горлівка Донецької області, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обраний згідно з ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 26 березня 2015 року», - заявила суддя.

Вона зазначила, що встановлено строк дії запобіжного заходу на 60 діб з дня затримання підозрюваного, а саме до 8 квітня 2018 року.

Також суддя сказала, що ухвала підлягає негайному виконанню після оголошення і може бути оскаржена в Апеляційному суді протягом 5 днів.

Заступник начальника відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Руслан Кравченко роз'яснив, що рішення прийнято відповідно до ухвали суду від 26 березня 2015 року, тому що «підозрюваному Шепелєву було вже обрано заочно запобіжний захід».

«А зараз розглядалося клопотання про застосування даного запобіжного заходу», - заявив Кравченко.

«Підозра підтверджується відповідними доказами, тобто слідчим суддею цим рішенням підтверджено наші всі доводи і наші всі докази, які підтверджують як і підозру, так і ризики, передбачені статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України», - сказав Кравченко.

Варто зазначити, що судове засідання тривало понад 10 годин у закритому режимі.

Перед цим суд відмовив захисту Шепелєва у відводі слідчого судді.

Раніше у перерві суду Головна військова прокуратура повідомила про встановлення співпраці Шепелєва з ФСБ Росії.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала колишнього народного депутата Олександра Шепелєва за підозрою у скоєнні замаху на вбивство та скоєнні ще ряду злочинів, серед яких і розкрадання коштів.

У Шепелєва співробітники СБУ знайшли посвідчення так званого «Міністерства державної безпеки ДНР», яке було видане на інше ім'я - Микола Борух.

Відомо, що сторона обвинувачення буде клопотати про тримання під вартою на 60 діб без права на заставу для екс-нардепа Олександра Шепелєва, якого обвинувачують у заволодінні державними коштами.

Суд над Шепелєвим розпочався у п'ятницю, 9 лютого.

Нагадаємо, екс-депутат Олександр Шепелєв у ніч на 6 липня 2014 року втік разом із конвоїром із лікарні швидкої допомоги, де перебував на лікуванні після екстрадиції та утримувався під вартою. Справу проти екс-нардепа було порушено в 2012 року.

Шепелєва звинувачували в причетності до розкрадання коштів «Родовід Банку» на суму більше 220 млн грн, а також в участі спільно з бізнесменом Павлом Борульком в організації розкрадання держкоштів рефінансування Нацбанку на суму 315 300 000 грн у березні-травні 2009 року. Крім того, його підозрюють у в участі у скоєнні замаху на вбивство.