Суд заарештував лідера організації, якою керує нардеп Кива

Олега Ширяєва затримали у справі про рейдерське захоплення елеватора у 2018 році

Координатора очолюваних нардепом Кивою «Патріотів - За життя» Ширяєва взяли під варту

Київський районний суд Харкова у вівторок, 6 липня, обрав запобіжний захід одному з лідерів організації «Патріоти за життя» Олегу Ширяєву. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ширяєву обрали утримання під вартою без права на внесення застави до 12 липня 2021 року. Запобіжний захід обрано до цієї дати, бо 12 липня закінчується строк досудового розслідування по справі, де Ширяєв є підозрюваним.

Ширяєва затримали ввечері понеділка, 5 липня, у Харкові у зв’язку зі справою про рейдерське захоплення елеватора у селі Занки у 2018 році.

Чоловік не з’являвся на виклики слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і був оголошеним у розшук та затриманий за клопотанням про примусове приведення для обрання запобіжного заходу.

У прокуратурі уточнили, що Ширяєва затримали у справі про рейдерське захоплення елеватора у 2018 році.

11 вересня 2018 року в Занках група невідомих в балаклавах намагалася проникнути на територію місцевого елеватора. Вони надали документи про передачу фермерського господарства, якому належить елеватор, іншому керівнику. Однак, за словами чинного керівника господарства, ніяких дій щодо переоформлення прав на підприємство він не здійснював. Між невідомими, місцевими жителями та представниками Нацкорпусу, які підтримали місцевих, сталася бійка зі стріляниною.

У той же день затримали 22 людини, які брали активну участь в захопленні підприємства зі зброєю в руках. Їм усім було оголошено про підозру за ч.4 ст. 296 КК України.

13 вересня був затриманий і Ширяєв. Йому було оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України. Крім того, Ширяєву інкримінували статтю за ч.1 ст. 294 та ч.2 ст. 347 (активна участь в масових заворушеннях, що супроводжувалися погромами, знищенням і пошкодженням майна, спробою захоплення будівлі, навмисне пошкодження майна працівника правоохоронного органу шляхом підпалу) КК України.

Олег Ширяєв – колишній «азовець» і представник Східного корпусу. Наразі він є одним із лідерів організації «Патріоти за життя», діяльність якої пов’язують з депутатом партії ОПЗЖ Іллею Кивою.