  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    «Російська мова дає українцям сили»: Скандальний Кива вирішив підняти мовне питання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «Російська мова дає українцям сили»: Скандальний Кива вирішив підняти мовне питання
    Фото: Ілля Кива/Facebook

    На думку народного обранця, російськомовні люди не мають спілкуватися українською

    Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя!» Ілля Кива продовжує ворохобити суспільство своїми коментарями. Цього разу нардеп вирішив підняти питання мови в Україні у властивій собі манері.

    Кива у своєму каналі в Telegram написав, що російська додає українцям сили.

    На думку народного обранця, російськомовні люди не мають спілкуватися українською.

    «Російська мова додає, нам – українцям, сили! Будь сильним, спілкуйся рідною мовою», – написав нардеп.

    Нагадаємо, в Україні єдиною державною мовою є українська.

    Як раніше повідомляв «Главком», у спортклуб, де тренується нардеп Кива, прийшли співробітники ДБР і Офісу генерального прокурора, щоби вручити йому підозру за статтею 436-1 – поширення комуністичної символіки. За словами Киви, ця історія почалася, коли він у шапці з радянською символікою разом зі своїм тренером із боксу записав відео про подвиги радянської армії. Тепер на нардепа чекають 30 червня в ОГП для допиту. Кива уточнив, що повістку хочуть вручити і його тренеру з боксу.

    Теги: депутат мова партії Ілля Кива
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Російська мова дає українцям сили»: Скандальний Кива вирішив підняти мовне питання