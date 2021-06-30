«Російська мова дає українцям сили»: Скандальний Кива вирішив підняти мовне питання

На думку народного обранця, російськомовні люди не мають спілкуватися українською

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа – За життя!» Ілля Кива продовжує ворохобити суспільство своїми коментарями. Цього разу нардеп вирішив підняти питання мови в Україні у властивій собі манері.

Кива у своєму каналі в Telegram написав, що російська додає українцям сили.

На думку народного обранця, російськомовні люди не мають спілкуватися українською.

«Російська мова додає, нам – українцям, сили! Будь сильним, спілкуйся рідною мовою», – написав нардеп.

Нагадаємо, в Україні єдиною державною мовою є українська.

Як раніше повідомляв «Главком», у спортклуб, де тренується нардеп Кива, прийшли співробітники ДБР і Офісу генерального прокурора, щоби вручити йому підозру за статтею 436-1 – поширення комуністичної символіки. За словами Киви, ця історія почалася, коли він у шапці з радянською символікою разом зі своїм тренером із боксу записав відео про подвиги радянської армії. Тепер на нардепа чекають 30 червня в ОГП для допиту. Кива уточнив, що повістку хочуть вручити і його тренеру з боксу.