«Во імя прєдков!». Кандидат наук Кива влаштував підпал на Андріївському узвозі (фото, відео)

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива підпалив німецькі військові фуражки

При цьому нардеп назвав Україну «колискою фашизму в Європі»

Народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя», кандидат наук з державного управління Ілля Кива підпалив дві німецькі військові фуражки часів Другої світової війни на столичному Андріївському узвозі. Відповідне трихвилинне відео ввечері 27 червня 2021 року виклав в мережу його колега по фракції Вадим Рабінович.

Фуражки Кива узяв з прилавку продавців сувенірної продукції, яких завжди багато на Узвозі, поклав їх поруч на тротуар, облив синтетичним розпалювачем вогню і підпалив.

На відео помітно, як перелякані перехожі обходять це місце під час зйомки.

«Во імя прєдков!», - пояснив свої дії Ілля Кива, назвавши при цьому Україну «колискою фашизму в Європі».

В такий спосіб він висловив свій протест у відповідь на спробу правоохоронних органів притягти його до кримінальної відповідальності за використання комуністичної символіки, сказав політик.

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У коментарях до відео на сторінці Рабіновича користувачі висміяли вчинок Киви, назвавши його «шоу» та «дешевим піаром».

Перед цим Ілля Кива задекларував подарований наручний годинник вартістю 265,3 тис. грн.

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