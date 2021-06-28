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    «Во імя прєдков!». Кандидат наук Кива влаштував підпал на Андріївському узвозі (фото, відео)

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    Народний депутат від партії &laquo;Опозиційна платформа - За життя&raquo; Ілля Кива підпалив німецькі військові фуражки - «Во імя прєдков!». Кандидат наук Кива влаштував підпал на Андріївському узвозі (фото, відео)
    Народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя» Ілля Кива підпалив німецькі військові фуражки
    фото: скріншот

    При цьому нардеп назвав Україну «колискою фашизму в Європі»

    Народний депутат від партії «Опозиційна платформа - За життя», кандидат наук з державного управління Ілля Кива підпалив дві німецькі військові фуражки часів Другої світової війни на столичному Андріївському узвозі. Відповідне трихвилинне відео ввечері 27 червня 2021 року виклав в мережу його колега по фракції Вадим Рабінович.

    Фуражки Кива узяв з прилавку продавців сувенірної продукції, яких завжди багато на Узвозі, поклав їх поруч на тротуар, облив синтетичним розпалювачем вогню і підпалив.

    На відео помітно, як перелякані перехожі обходять це місце під час зйомки.

    «Во імя прєдков!», - пояснив свої дії Ілля Кива, назвавши при цьому Україну «колискою фашизму в Європі».

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    «Во імя прєдков!». Кандидат наук Кива влаштував підпал на Андріївському узвозі (фото, відео)
    «Во імя прєдков!». Кандидат наук Кива влаштував підпал на Андріївському узвозі (фото, відео)
    «Во імя прєдков!». Кандидат наук Кива влаштував підпал на Андріївському узвозі (фото, відео)
    «Во імя прєдков!». Кандидат наук Кива влаштував підпал на Андріївському узвозі (фото, відео)

    В такий спосіб він висловив свій протест у відповідь на спробу правоохоронних органів притягти його до кримінальної відповідальності за використання комуністичної символіки, сказав політик.

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    У коментарях до відео на сторінці Рабіновича користувачі висміяли вчинок Киви, назвавши його «шоу» та «дешевим піаром».

    Перед цим Ілля Кива задекларував подарований наручний годинник вартістю 265,3 тис. грн.

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    Теги: Вадим Рабінович Опозиційна платформа — За життя Ілля Кива
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    «Во імя прєдков!». Кандидат наук Кива влаштував підпал на Андріївському узвозі (фото, відео)