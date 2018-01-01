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    Суд заарештував усе майно глави Держаудитслужби - ЗМІ

    Арешт начебто накладено на квартиру у Києві, вилучені у ході обшуку кошти, а також золоті злитки
    Солом'янський районний суд Києва заарештував все майно голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яка підозрюється у декларуванні недостовірних даних і незаконному збагаченні на 10 млн грн. Про це «Українським новинам» повідомило джерело у правоохоронних органах. Зазначається, що арешт накладено на квартиру у Києві,
    • Сьогодні, 00:23
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    Лідія Гаврилова
    Лідія Гаврилова

    Арешт начебто накладено на квартиру у Києві, вилучені у ході обшуку кошти, а також золоті злитки

    Солом'янський районний суд Києва заарештував все майно голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яка підозрюється у декларуванні недостовірних даних і незаконному збагаченні на 10 млн грн.

    Про це «Українським новинам» повідомило джерело у правоохоронних органах.

    Зазначається, що арешт накладено на квартиру у Києві, вилучені у ході обшуку кошти, а також золоті злитки.

    Як повідомив виданню адвокат Гаврилової Ярослав Белявський, про вищевказане рішенні суду йому нічого невідомо і ніяких матеріалів про це він не отримував.

    Гаврилова, з його слів, також не отримувала такого рішення.

    Адвокат підкреслив, що якщо таке рішення і прийнято, то обов'язково потрібно його оскаржити.

    Наприкінці січня Солом'янський районний суд Києва обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 25 березня.

    Органи прокуратури звинувачують Гаврилову у незаконному збагаченні. Сторона обвинувачення просила суд обрати для Гаврилової запобіжний західу вигляді 1 млн грн застави.

    Нагадаємо, 23 січня голові Державної аудиторської служби повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

    За даними слідства, посадовець придбала об’єкти нерухомого майна в Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку — у сумі 112,8 тис. дол. та 8,5 тис євро, — відшукану та вилучену детективами НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.

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